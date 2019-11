OVA RIJEČKA TVRTKA TOLIKO JE USPJEŠNA DA JE PRED TOTALNIM KOLAPSOM: Bez nje zagrebački Advent ne bi bio jednako čaroban

‘Na ovaj podatak o isporuci 14 klizališta mogao bih se nadovezati onom poznatom frazom iz tv reklama – i to nije sve. I nije, jer potpuna istina glasi kako ćemo tijekom ovogodišnjeg adventa na području triju država koje ste spomenuli isporučiti ukupno 55 klizališta’

Uspješna riječka tvrtka Arctic, stara 16 godina, iz Industrijske ulice, idućeg će tjedna u samo dva dana diljem Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine isporučit će i postaviti 14 klizališta. Arctic tako ukazuje da bi bez te tvrtke Hrvatska ostala bez adventa kakav je postao popularan u današnjem društvu, piše Novi list.

“Na ovaj podatak o isporuci 14 klizališta mogao bih se nadovezati onom poznatom frazom iz tv reklama – i to nije sve. I nije, jer potpuna istina glasi kako ćemo tijekom ovogodišnjeg adventa na području triju država koje ste spomenuli isporučiti ukupno 55 klizališta. Kako bismo izbjegli totalni prometni kolaps, morali smo ovdje u našem dvorištu i njegovom susjedstvu isporuku sastavnica od kojih nastaju klizališta organizirati u strogo definiranim intervalima, u propisanim terminima u kojima ovamo stiže na desetke šlepera. No, nisu Hrvatska i njezine dvije susjede jedine u koje izvozimo klizališta, o ne. Idu ona iz ove naše Industrijske i put Nizozemske, Rumunjske, sve do Portugala. Kvalitetu naših proizvoda prepoznale su mnoge države Europske unije”, pohvalio se za Novi list Denis Ventin, direktor i osnivač tvrtke Arctic u kojoj radi i njegova obitelj, supruga Sanja i mladi sin Leo , rođen 1992. godine.

Doprinos zagrebačkom Adventu

Ventin tvrdi da je upravo njegova tvrtka Arctic zaslužna za ugođaj na nagrađivanom zagrebačkom Adventu.

“Arctic je zaslužan za dio zagrebačkog predbožićnog ugođaja, posebno onog na Tomislavcu jer smo mi kreatori tog klizališta. Ove godine na širem području Zagreba krećemo u montažu devet klizališta, a kao jedan od najvećih izazova Arctica, ali i Grada Zagreba, izvedba je klizalište u – Klovićevi dvorima. Silan je tu oprez potreban jer radi se o objektu velike arhitektonsko-povijesne vrijednosti. Ali ne brinite – nema razloga strahu. Naši su djelatnici vrhunski majstori svog posla tako da ne sumnjam kako će sve biti u najboljem redu”, dodaje Ventin.

Klizalište u Splitu

Arcticova klizališta zainteresirao se i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara s kojim je Ventin dogovarao poziciju i konfiguraciju splitskog klizališta.

“U Splitu su definirali kako je klizalištu mjesto u Strossmayerovom perivoju, ili Đardinu, kako ga Splićani nazivaju. Odlična pozicija iza Dioklecijanove palače, no problem je bio u tome da taj lijepi park ima vrlo nepravilnu, razvedenu konfiguraciju. Kako bismo bili do kraja ekološki odgovorni, odlučili smo da se ni slučajno ne smije narušiti ma ni djelić zelenih površina, da sve mora biti postavljeno na šljunčanoj podlozi. Iako je djelovalo nemoguće, sve smo uspješno izveli, tako da će Split dobiti jako zanimljivo dvodijelno klizalište koje spaja manja dvosmjerna kaleta”, objasnio je Ventin.

U Arcticu rade i vrlo mladi i kreativni stručnjaci, pa je velik dio najzahtjevnijih klizališta kreacija su dipl. ing. Ivana Plješe koji ima svega 26 godina. Tvrtka ima 15 stalno zaposlenih radnika, a u ovo doba godine ih je dvostruko više. Započeli su i s proizvodnjom konstrukcijskih elemenata od kojih nastaju klizališta, tako da danas na zalihi posjeduju 17.300 četvornih metara rashladnih podloga, 6,5 kilometara zaštitnih ograda, kao i 130 tisuća litara rashladnih tekućina potrebnih kako bi se posebnim tehnološkim procesom stvorio led sposoban koji je čvrst i na višim temperaturama u mediteranskim gradovima.

Jedna od jačih tvrtki u EU

Ventin tvrdi da su jedna od jačih tvrtki u Europskoj uniji koja osigurava proces kreiranja klizališta i njihovog funkcioniranja. “Jer kad klizalište postavimo, mi ga opskrbljujemo i svim potrebnim artiklima kako bi moglo u cijelosti funkcionirati. Na lageru imamo i pet tisuća pari klizaljki, točnije mi smo za jugoistok Europe ekskluzivni zastupnik talijanske tvrtke Roxa koja je jedan od najvećih svjetskih proizvođača klizaljki. Da, kad se osvrnemo unazad i nama djeluje sve kao san, ali na sreću, sve je – java”, zaključuje Ventin.

“Imam elektrostruku, automatičar sam, smjer je to kojeg su naše generacije, ljudi rođeni početkom šezdesetih godina, bile pioniri u riječkoj Elektrotehničkoj školi. Put me kasnije odveo u Dinu i to kad je bila na vrhuncu moći, baš kao što nas je kasnije zadesio rat i gospodarski kolaps. No, supruga i ja smo jako znatiželjni ljudi koji, gdje god se kretali, upijamo brojne poslovne ideje. Znate i sami kako je Rijeku i ovaj dio Hrvatske još sredinom sedamdesetih zahvatio svojevrsni skijaški ushit, kako smo i mi na neki način stvarali Kronplatz i obližnja talijanska skijališta.

A upravo se na takvim mjestima imalo što vidjeti i doživjeti, moglo se kući osim lijepih skijaških uspomena i snježnih radosti ponijeti i neke dobre poslovne ideje. I eto, ja sam se tako 2003. godine pojavio u sjedištu našega Grada s idejom – klizališta. Nisam naišao na podsmijeh, nego na – odobravanje. Sve je ostalo povijest”, kaže Ventin, čija tvrtka Artic osim u Hrvatskoj, proizvodi komponente klizališta i u Nizozemskoj odakle će uskoro u širenje proizvodnje na čitav Beneluks, piše Novi list.