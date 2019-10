OVA PRIČA GANUT ĆE VAS DO SUZA: Irna je samohrana majka dječaka s posebnim potrebama: ‘Ne znam što ću napraviti…’

Irna Udiljak živi u Makarskoj od naknade za njegovanje sina te njegove invalidnine, a to joj, uz sve životne troškove, nije dovoljno da plati logopeda

Još jedna tužna, ali i prekrasna priča stiže iz Makarske. Irna Udiljak je 41-godišnja samohrana majka 12-godišnjeg Jakova, koji je zbog komplikacija u trudnoći izgubio sluh, a imao je i frakturu glave, problema sa srcem, a sada ima osjetilno oštećenje s teškom mentalnom retardacijom. Njih je prije pet godina napustio suprug. Prije tri godine je dobila status majke njegovateljice, a s time i 2500 kuna svakog mjeseca. Uz to prima i 1500 kuna Jakovljeve invalidnine.

Do razvoda je živjela u garaži od 20 kvadrata, a potom u kući čiji najam nije mogla plaćati. Dobrota joj se tu prvi put ukazala u obliku vlasnice kuće koja joj je smještaj ustupila besplatno dok ne dobije financijsku pomoć države. Tada su i Jakovljevi prijatelji iz razreda, njihovi roditelji i učitelji prikupili poklone za Božić te obilje hrane.

Donirali novac i potrepštine

No, prije nekoliko dana se odlučila preseliti u manji stan, kojeg će moći zagrijati tijekom zime. Selidbom nije htjela gnjaviti svoje prijatelje i poznanike, već je na facebooku pronašla stranicu “Sve na jednom mjestu 0-24” te pozvala broj ljudi iz Splita koji se bave selidbom. Oni su joj htjeli naplatiti 1000 kuna, točno onoliko koliko joj svakog mjeseca ostane kada plati najam stana i lijekove za Jakova.

No, ovdje se Irni ponovno ukazala dobrota, jer su Splićani doznali za njenu priču te joj odbili naplatiti troškove selidbe. Umjesto toga su se organizirali i pokrenuli akciju pomoći. Irni se javio niz sugrađana, ali i ljudi iz Splita i okolice, a Moto klub “Omiški gusar”, kupio je ružmarinovo ulje koje košta 1000 eura, a koje Jakov mora svakodnevno uzimati. Uz to su joj donirani novac i druge potrepštine.

S obzirom na to da je Jakov stalno boležljiv, ja trebam sa strane uvijek imati 1000 kuna u slučaju kada moram autobusom ići u Split pa mjesečno živim od 500 kuna. Ali sada se ukazala financijska pomoć od dobrih ljudi i to zahvaljujući Splićanima s profila ‘Sve na jednom mjestu 0-24’ koji su me selili od jednog do drugog stana i koji su pokrenuli val dobrote i humanosti. Kada sam ih nazvala, dogovorili smo cijenu selidbe od 1000 kuna s time da su mi sve stvari unijeli u stan i na koncu su saznali cijelu moju priču i kazali da mi ništa neće naplatiti što me je rasplakalo”, rekla je Irna za Slobodnu Dalmaciju.

Jakovu je potreban logoped

Ni Irna nije dobrog zdravlja, ali ne može otići na operaciju, jer nema kod koga ostaviti Jakova, inače učenika 5. razreda osnovne škole, na čuvanju. Priča kako je, dok je Jakov bio mlađi, po noći išla skupljati boce, od čega je preživljavala. Kaže da vremena za kućne obveze ima samo dok je Jakov u školi. No, unatoč svoj dobroti ljudi, Irna i dalje treba pomoć. Naime, ne može naći logopeda. Oni u Makarskoj su skupi i teško se s njima dogovoriti za termin, a za svakodnevno putovanje u Split nema novca.

“Ni ovih 1000 kuna što mi ostane za život, ne bi bilo dovoljno za plaćanje logopeda tako da zbilja ne znam što ću napraviti. Srećom, sada su mi počeli pomagati dobri ljudi, a Splićani koji su me preselili, pokrenuli su i akciju nabavke automobila pa ću tako moći Jakova voziti u Split na preglede i neću ovisiti o autobusu što će mi zbilja olakšati život”, rekla je Irna.

“Svako jutro se prvo Bogu zahvalim na svemu što imam, i svog Jakova i dobre ljude. A svaki njegov osmijeh daje mi snagu koja me drži na životu. Znala sam ja puno puta šetati s Jakovom i samo plakati i plakati, ali suze očiste čovjeka, a more odnese sve brige tako da često sjednem na klupu na plaži i sve brige predam moru i nebu”, otkrila je Irna na kraju tajnu toga kako je ostala čvrsta u ovoj teškoj situaciji.

Kako bi ova priča dobila najbolji mogući sretni kraj, dobri ljudi Irni i Jakovu mogu pomoći uplatom novca na račun otvoren u OTP banci, IBAN: HR9024070003235025645, na ime Irna Udiljak.