OVA JE ZGRADA STARA 13 GODINA: Iznutra je razorena kao nakon potresa; Narušena joj je statika, a gradila ju je država

Ogromne pukotine koje su se pojavile u zgradi u Gotovčevoj 9 posljedica su loše gradnje i prevelikih vibracija vozila koja se kreću prolazom koji je probijen nasred zgrade

Zgrada u Gotovčevoj 9 u zagrebačkom naselju Špansko izgrađena je prije 13 godina. No, u njoj stanovi izgledaju podjednako kao i oni u stogodišnjim zgradama u centru grada nakon potresa. No, potresi nisu krivi za pukotine koje zjape iz zidova ove zgrade, iako su pripomogli u pogoršavanju situacije.

Gužva u prolazu narušila statiku

Naime, nasred zgrade je probijen prolaz koji vodi prema parkiralištu i služi za dostavu u obližnje ugostiteljske objekte i trgovine. Ondje svakodnevno prolaze deseci vozila koji stvaraju snažne vibracije koje su, pojašnjavaju stanari, narušile statiku i stvorili štetu. Predstavnik stanara Dražen Liciburg doveo je prije dvije godine i sudskog vještaka koji je ustanovio da su pukotine uzrokovane kombinacijom loše gradnje i opterećenja prolaza velikim brojem vozila.

“A kako je zgradu, kao i cijelo naselje, od 2003. do 2009. gradila država, obratili smo se Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama koja je upravljala projektom i tražili da nešto učine. No, nisu htjeli reagirati i sad smo protiv njih pokrenuli i sudski spor”, rekao je Liciburg za Večernji i dodao da su tražili i pomoć Grada Zagreba. “Iako je riječ o javnome prolazu, oni tvrde da je to naše privatno vlasništvo i da trebamo štetu sanirati sami. Nakon potresa statičari su na njega stavili žutu naljepnicu, no automobili i dalje onuda prolaze.”

Sve je rađeno po propisima, jamstva istekla

Stanari su zbog pogoršavanja štete zatražili zatvaranje prolaza i preusmjeravanje prometa na obližnju šetnicu. Iz gradskog Zavoda za prostorno uređenje tu su ideju odbacili, jer bi se “rješavajući pojedinačni problem uzrokovan neodgovarajućom gradnjom ili održavanjem građevine, stvorio puno veći problem zajednici koja živi uz šetnicu ili je koristi”. Ističu da je problem ponajprije “pitanje kvalitete gradnje te održavanja zgrade i podzemne garaže”.

Naglasili su i da je APN ishodio svu dokumentaciju temeljem koje je potvrđena tehnička ispravnost objekata. To su potvrdili i u APN-u naglasivši kako su za svaku od 28 zgrada u POS-ovom naselju obavili tehnički pregled kojim je utvrđeno da je sve napravljeno po propisima. Dodaju i da su probijeni jamstveni rokovi od 10 godina za štetu na zgradi. Opširniji komentar nisu htjeli dati, jer je slučaj na sudu.