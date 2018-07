OVA JE PRIČA DEFINITIVNA POBJEDNICA U KATEGORIJI ‘NADREALNI DOŽIVLJAJI S HŽ-om’: Ima li ta državna firma više uopće smisla?

Hrvatske željeznice platile su nagibne vlakove da se putnici voze busom: 34 milijuna eura odnosno 255 milijuna kuna. Dobra investicija nema što – napisala je Zagrepčanka Asja Zaninović Horbec koja je na putovanje vlakom u Split spletom nadrealnih okolnosti krenula – autobusom

Svi koji automobilima putuju na more znaju na kakvu količinu stresa, strpljenja i neizvjesnosti moraju biti spremni zbog neminovnih gužvi, čak i usprkos izvrsnim autocestama. Zato za nevozače i one željnije ležernijeg putovanja postoje naizgled bolje alternativne opcije: putovati autobusom ili dobrom starom, tek neznatno moderniziranom željeznicom. Kažemo, naizgled bolje opcije jer kod nas se i takve najčešće izjalove.

Uvjerila se u to i Zagrepčanka Asja Zaninović Horbec koja se povela idejom da željeznicom otputuje do Splita uživajući iz vlaka u jedinstvenom krajobrazu. U što se njezino putovanje pretvorilo opisala je u opširnoj objavi na Facebooku s lica mjesta – iz autobusa. Evo što je napisala:

Službenica na šalteru HŽ-a preporučuje – autobus!

“Ove godine odlučili smo od Zagreba do Splita ići vlakom. Brzi vlak Zagreb-Split vozi 6 sati, lijepa prilika za vidjet našu Full of life Hrvatsku iz druge perspektive. Kupili smo karte na ljetnoj akciji: jednosmjerna karta 120 kuna. Još smo i rezervaciju na sjedala dobili. 😂 Gospođa na šalteru mi je rekla da je sve ok, da vlakovi voze normalno, nema radova na tom dijelu. Ali, svejedno išla sam pitati još jednu ženu na Informacijama kakva je situacija.

Ona: “Ne, sve je ok. Vlakovi voze i sve ok.”

Ja: “I niste imali problema u zadnje vrijeme.”

Ona: “Ne, vozi sve ok.”

Ja: “I vlakovi se ne kvare i ne prebacuju ljude u buseve?”

Ona: “Ah to, da kad se pokvare onda da, al bus vam je suuuuuper, bolje nego vlak”

Ja: “Ali ja želim putovat vlakom, ali ne busom. (Šokirana što mi žena iz HŽ-a nudi bus kao bolju vrstu prijevoza.) Dobro, a koliko često se kvario u zadnjih 6 mjeseci?”

Ona: “Ah recimo svaki 4. ili 5. dan prebacuju putnike u bus koji vozi direktno za Split. Ali ne brinite, bus je super, ima i wc koji radi. Ti vlakovi nisu predvideni za tako duga (?) putovanja i bolje vam je putovati noćnim vlakom, ovi se jako često kvare.”

Ja: Šok i nevjerica, al’ odlučim kupit karte jer ako slučajno neće vozit bus prebacit će putnike u bus koji vozi direktno.

Službenica na odjelu Informacija: “Otkud bih ja to trebala znati?”

Danas, dan putovanja

Zovem informacije da pitam jel sve ok, poznavajući HŽ vrlo sam skeptična.

Informacije: “(Nakon par minuta provjeravanja koje me košta 3 kn/min) Da, da danas idu busevi. Jedan direktno, a drugi staje na svakom kolodvoru.”

Ja: (duboko dišem) “Koji od buseva ide direktno?”

Informacije: “Otkud bi ja to trebala znat?”

Ja: Šok i nevjerica.

Provjerim na netu vlak nije vozio ni jučer, neće ni sutra.

Danas, na kolodvoru

Na informacijama: “A da, danas (kao da i jučer nije bilo tako) putnici idu busom. Bus je super, vozi direktno, ima wc”.

Danas, kod vozača

Dva su busa. Jedan ide direktno, drugi staje na više perona. Kako se bira tko će ući u koji – tko prvi njegova djevojka. Pitam šofera jel radi WC, rekla mi žena na informacijama 5 puta da radi.

Šofer: “Naravno da ne radi WC. Normalno da vas lažu, lažu cijelo vrijeme”.

Asja je ispod tragikomičnog iskustva s HŽ-om ponudila i nekoliko važnih informacija o toj državnoj firmi.

HŽ platio nagibne vlakove da se putnici voze busom

Malo o HŽ-u inače: “Željeznička poduzeća zadnjih deset godina uglavnom završavaju s gubitkom, nekad i većim od milijarde kuna. Ciljevi restrukturiranja od 2012. do 2016. godine nisu ostvareni, a likvidnost poduzeća je slabija nego prije početka restrukturiranja. Ukupne obveze željezničkih poduzeća u 2015. iznose šest milijardi kuna, od čega je trećina kratkoročnih obveza.

Željeznice su, pored brodogradilišta i cesta, treći najveći korisnik državnih potpora, jamstava i subvencija. Obveze i dugovi željezničkih poduzeća u vlasništvu države utječu i na rast javnog duga i proračunskog deficita. Od 2006. do 2015. sektoru željeznica dodijeljene su potpore od 8,7 milijardi kuna, a ukupne državne potpore redovito su godišnje nadmašivale 700 milijuna kuna. U razdoblju od 2000. do 2015. odobreno je državnih jamstava 12,64 milijardi kuna. Obveze i dugovi željezničkih poduzeća u vlasništvu države povećali su javni dug za otprilike 1,3 posto BDP-a. (Anto Bajo i Marko Primorac iz IJF-a, publikacija “Restrukturiranje željezničkih poduzeća u vlasništvu RH”)

Djelatnici HŽ-a dobivaju božićnice, uskrsnice i ogromne otpremnine. Kupuju se novi auti direktorima i jede na račun drzave. Više od pola linija je neprofitabilno. Relacija Zagreb-Split skoro nikad ne vozi brzim vlakom. Što znači da HŽ otkupljuje buseve i kao posrednik prodaje karte. Btw, nakon sat i pol vožnje još nas nitko nije pitao za kartu tako da ako želite besplatno na more samo se ukrcajte na bus “Vlakom do Splita za 120 kn” ( 😭). Sutra u 7:35 imate novu priliku. Koliko je HŽ platio nagibne vlakove da se putnici voze busom: 34 milijuna eura odnosno 255 milijuna kuna. Dobra investicija nema šta”, napisala je ozlojeđena Zagrepčanka.