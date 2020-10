OTVORILO SE SUPER-ŽARIŠTE KORONE KOD POPOVAČE: Stručnjaci upozoravaju na nešto jako čudno: ‘Ovo je nezabilježeno u svijetu’

U Gornjoj Jelenskoj je nakon promocije knjige koronavirusom zaraženo 90 od 116 testiranih uzvanika, a tridesetak ljudi se još mora testirati; no većina ih je bila i na otvaranju Voloderskih jeseni, a u subotu je otvoren i Stočni sajam u Popovači, usprkos preporukama epidemiologa

Na promociji knjige koja je održana 25. rujna u Gornjoj Jelenskoj kod Popovače, sudjelovalo je oko 140 osoba. To se događanje pretvorilo u super-žarište koronavirusa, jer je od dosad testiranih 116 sudionika, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, pozitivno njih čak 90.

“To je i za svjetske pojmove do sada nezabilježen postotak pozitivnih osoba, da od 116 testiranih s jednog događaja imamo 90 pozitivnih osoba. To je nešto nezabilježeno i za epidemiološka daljnja proučavanja. To je i ogromni broj kontakata koje sada moramo obuhvatiti. Recimo od jučerašnjih 58 pozitivnih neka svatko ima 20 kontakata, jasno vam je da je riječ o velikom broju ljudi prema kojima moramo hitno reagirati“, rekao je za Večernji list ravnatelj Zavoda, Inoslav Brkić.

Načelnik Stožera bez maske i distance

Na promociji nisu bile samo osobe iz Sisačko-moslavačke, već i iz susjedne Bjelovarsko-bilogorske županije. Među njima je bio i načelnik Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, Roman Rosavec te gradonačelnik Popovače, Josip Mišković, koji je tek sinoć otišao u samoizolaciju. Na fotografijama koje stoje na internetskoj stranici županije, vidljivo kako su prekršene osnovne epidemiološke mjere; maske je nosilo tek nekoliko osoba, a distanca je bila minimalna.

OVO JE NOVO ŽARIŠTE KORONE U HRVATSKOJ: Na derneku je bio i HDZ-ov šef lokalnog stožera, pogledajte fotke

Još dva masovna događaja

Većina uzvanika bila je dan kasnije i na otvorenju Voloderskih jeseni, a njima se pridružio i sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. Epidemiološke mjere ni na tom događaju nisu bile u potpunosti poštovane. Da stvar bude gora, gradonačelnik Popovače, grada s 10.000 stanovnika, nije odustao od održavanja Stočnog sajma, koji je otvoren u subotu.

“Na takvim se događajima ljudi druže, razgovaraju, i smatrali smo da je to potencijalno novo žarište i da ga treba otkazati. No nisu nas poslušali”, rekao je doktor Brkić.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.