OTVORILI SU SE ŠALTERI, ALI NISU ISPRED SVIH JEDNAKE GUŽVE: Građani sada zadovoljni radom službenika: ‘Ljubazniji su’

Treća faza popuštanja mjera označila je povratak službenika državne uprave. Odlazak na šaltere se vratio, a nastaju li ondje sada gužve i redovi? U zagrebačkoj policiji u Heinzlovoj svi šalteri rade te se na red dođe brzo. Kako javlja Dnevnik.hr, najveća gužva stvara se u redu za uplate. Građani s malim djetetom imaju prednost u redu, dok su drugi zadovoljni što se ne čeka previše.

Što se tiče zaposlenika, oni imaju rukavice i maske te rade u smjenama. Kronični bolesnici i oni čija su djeca kronično bolesna mogu raditi od kuće. Posebna pravila za građane ne postoje osim što moraju držati razmak jedni između drugih. Manji red nalazi se ispred policije u zagrebačkoj Petrinjskoj ulici. No, na ulasku se ljudima mjeri temperatura. Budući da je dio šaltera u potresu uništen, dio posla prebačen je na urede. Oni koji trebaju potvrdu da su građani RH prolaze najbolje jer su telefonski nazvani i dobili su svoj termin.

Stanje sa šalterima diljem Hrvatske

Osječani su zadovoljni novim načinom rada pa tvrde kako je sada sve puno brže i da su zaposlenici ljubazniji. Ako netko od građana ima koronavirus ili mu je propisana mjera samoizolacije, to se vidi čim se njihovi podaci unesu u sustav. Načelnica Mirela Mijatović kaže za Dnevnik.he da ako se pojavi neka takva stranka da tada pozovu kolege da ju odvedu.

Nema gužve ni u Primorsko-goranskoj županiji jer su tamo šalteri i do sada radili, no većina posla rješava se mailom. Pročelnica Branka Ivandić objašnjava da su strankama bili na usluzi cijelo vrijeme što je vidljivo i po ovom stanju. Iako mjere variraju od državne ustanove do državne ustanove, svi su se brzo priviknuli i bez problema nose maske uz bolju organizaciju.

“Podsjećamo ih da su određene usluge dostupne preko sustava e-Građani, poput informativnog izračuna mirovina, elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu, uvida u podatke o plaći, stažu i osnovicama”, objašnjava Maja Čakarun iz HZMO-a.

Kome su dokumenti istekli za vrijeme pandemije ne moraju žuriti po nove

Policija podsjeća da oni kojima su za vrijeme pandemije istekli dokumenti da ne moraju žuriti po nove na šaltere.

“Osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola, oružni list, iskaznica za strance kojima je istekao rok za vrijeme trajanja epidemije vrijede trideset dana po prestanku epidemije”, rekla je za Dnevnik.hr Branka Šepac Blažanović, načelnica u policiji.

No, neće svi fizički primati građane tako primjerice Porezna uprava nastavlja s elektroničkim i telefonskim radom. Svakako prije odlaska u neku ustanovu bi građani trebali provjeriti kako one rade.

