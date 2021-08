Predsjednik udruge Potrošač gostovao je u Novom danu N1 televizije i komentirao odluku banaka o ukidanju prešutnih minusa na računu. Igor Vujović kaže kako treba pomoći građanima u ovoj situaciji te da to što banke rade nije u redu.

Na pitanje nudi li udruga kakvu pravnu pomoć, Vujović kaže kako stoji teza da je minus novac od banke te da HNB kaže da pravna pomoć u tom slučaju nije sukladna zakonu, za koji najavljuju izmjene.

"Sve se svodi na to koliko ljudi imaju svoju financijsku mogućnost da riješe taj minus i da se ide u realizaciju tih kredita. 18 posto kamata je suluda", rekao je Vujović.

'Apsolutno nepoštena poslovna praksa'

"Vi kad zatražite dopušteni minus, trebate donijeti tri isplatne liste, morate biti upoznati s općim uvjetima i potpisati zahtjev, što je normalno, a ovo kad imate primjerice plaću od 5.000 kuna, vama se pojavi da možete ići u minus 15 tisuća kuna. Naravno da kad se pojavi situacija da vam treba novac, vi ćete to potrošiti. Događa se krucijalna situacija, kako vam je banka to dala, onda to i ugase i prisile vas po njihovim uvjetima da pokrijete taj minus", rekao je Vujović.

Ističe kako u ovom slučaju postoji neka vrsta zaštite potrošača jer nisu bili u mogućnosti pregovarati o novim uvjetima. "Po našem viđenju, apsolutno nepoštena poslovna praksa, apsolutno ima temelja, gledamo s odvjetničkim timom da se ide u kolektivne tužbe ili da se razgovara s bankama da se ide u duži period otplate ili niže kamate", rekao je Vujović te podsjetio kako sve skupa traje od srpnja, otkako su banke počele slati prve obavijesti građanima.

'Ljudi moraju imati novac za pokriti te minuse'

"I sam guverner je počeo pričati o tome i tu smo mi krenuli analizu da vidimo što se događa. Sad je prošlo mjesec dana, bili smo u pravu, banke već šalju obavijesti, ljudi su počeli pitati što da rade. Lako je pravno tu pričati, ali ljudi moraju imati novac za pokriti te minuse", dodao je.

Na pitanje dijele li banke i potrošači odgovornost u ovom slučaju, Vujović kaže kako se dosad radilo o rupi u zakonu. "Zakon to nije obuhvaćao, nije obuhvaćao situaciju da će se ići u tom smjeru da će se ići na to da se minus smanji na 1.500 kuna, a ne puta tri plaće. Tu su banke postupale, nije po zakonu, nije mimo zakona, a sve pada na teret potrošača", objasnio je Vujović.

'HNB može jako puno, pitanje je malo volje'

Nije htio komentirati ima li odgovornosti HNB-a u svemu ovome. "HNB je regulator i mora funkcionirati sukladno zakonima, ako ta odredba nije bila u zagkonu, HNB je mogao uputiti ili upozoriti građane da se to događa. HNB može jako puno, pitanje je malo volje. Banke su nepoštene, vidimo godinama da se tu svašta radi. Otvorila se Pandorina kutija i vidimo da banke sustavno rade mimo zakona", kazao je Vuković i dodao da je uloga udruge Potrošač informirati građane o njihovim pravima.

"Problem zašto je Hrvatska zadnja na ljestvici u Europskoj uniji jest što su građani preslabo informirani o svojim potrošačkim pravima. Da su poznavali svoja prava, ne bi bilo puno ovakvih upitnih stvari", zaključio je Vujović.