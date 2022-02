Premijer Andrej Plenković ne vidi ništa sporno u tome što predstojnik njegova ureda, Zvonimir Frka Petešić, koristi državni stan od 90 kvadrata, dok mu je istovremeno prebivalište u Salima, a obitelj kod prijatelja u Dubravi, o čemu je prvi pisao Net.hr. S druge strane, predsjednik Zoran Milanović smatra da je to protuzakonito. Zviždačica Maja Đerek je proteklih dana iznijela niz optužbi o upravljanju državnom imovinom na račun ministara Darka Horvata i Marija Banožića, u kojima se spominjao i sporni stan u Jurišićevoj.

No, umjesto Đerek ili ravnateljice Državnih nekretnina, Renate Sabo, o tome je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno raspravljalo četvero političara: HNS-ov Stjepan Čuraj, Damir Habijan iz HDZ-a, Sandra Benčić iz Možemo i Daniel Spajić iz Domovinskog pokreta. S HRT-a su za Index potvrdili kako u emisiju uopće nisu niti zvali Đerek i Sabo.

"Kada gledamo pozitivne propise i Zakon o upravljanju državnom imovinom, posve je jasno da gospodin Frka koristi stan sukladno postojećim pozitivnim propisima. Simptomatično je da se nakon 30 godina otvara ovo pitanje, radi se o pozitivnim propisima koji nisu na snazi od jučer. To nije donijela ova Vlada. Gospodin Frka ovdje boravi i ovdje obavlja svoj posao. Prebivalište mora negdje mora prijaviti, prijavio je gdje je bilo moguće, na nekretnini, koja nije u njegovu vlasništvu, već u vlasništvu njegove obitelji", ponovio je stav vladajućih Damir Habijan.

Benčić, pak tvrdi da je najveći problem u cijeloj priči upravo to što premijer, a ni Habijan - ne vide problem. "Spominjete uredbu, jasno piše, da pravo na taj stan imaju, ako nemaju stan u vlasništvu ili u najmu. Po tome, ne bi imao to pravo. To nije najsporniji moment. Umjesto da se prizna greška i da se prizna da se 30 godina gradi kasta u kojoj je jedna stranka povlaštena i u kojoj je klijentelistička povezana, da dobiva i poslove, ne samo nekretnine, i kaže se problem je i moramo ići u reviziju, govori nam da se to nije problem. To građane ove zemlje smeta, udaljava ih iz ove zemlje i zbog toga odlaze", ističe ona.

Habijan joj je spočitnuo i rječnik kojim se koristi. "Koristiti ovakve riječi, 'klika', onda ste i vi dio te klike. Dajte malo razmislite o rječniku. Ja bih volio da konstruktivno razgovaramo, vi ste opet optužili čovjeka, a ja ne vidim u čemu je problem. Gdje je prekršen Zakon? Čovjek nema niti jedan useljiv stan niti u vlasništvu niti jednu nekretninu u RH. Ima prema Uredbi ima pravo dobiti državni stan", pojašnjava Habijan našto mu Benčić uzvraća da je problem u tome što je HDZ pisao zakone i 30 godina stvarao mrežu koja će "vama i vašima dati sve privilegije koje nitko drugi u zemlji nema".

Čuraj plaća 2000 kn za stan od 110 kvadrata

No, nisu HDZ-ovci jedini koji koriste državnu imovinu po povlaštenim uvjetima. U medijima je osvanuo i popis svih korisnika državnih stanova, a među njima je i HNS-ov predsjednik Čuraj, kojem država sufinancira 6700 kuna za stan od 110 kvadrata.

"Ja imam svoj stan, u svojem vlasništvu, u svojem gradu Osijeku i dolaskom na ovu novu dužnost, s obzirom na to da nemam pravo na službeno vozilo niti na naknadu putnih troškova od Osijeka do Zagreba, bilo je gotovo nemoguće niti financijski, ali niti životno živjeti i raditi posao na ovakav način. Ja bih volio da ne plaćam ni ovih 2000 kuna, ali nije bilo druge opcije. Dogodilo se da nema državnih stanova. Mi kao društvo moramo reći što je prihvatljivo i normalno. Ljudima se okrene želudac kad vide da su neki dobili stan. Sad, treba vidjeti treba li svima ukinuti sve", ustvrdio je Čuraj te dodao:

Je li u redu da zastupnici koji nisu iz Zagreba imaju tu neku beneficiju da mogu imati stan, ili dobiti sufinancirani stan kada dolaze u Zagreb, ili ne? Ili su u nekoj nepravednijoj poziciji u odnosu na zastupnike koji dolaze iz Zagreba i nemaju pravo niti troškova, u odnose na one koji dolaze iz Zagreba. Sabor je u Zagrebu, nije u Osijeku, da je u Osijeku bi bilo super, ne bi morao odlaziti niti jedan dan".

Daniel Spajić iz Domovinskog pokreta smatra da su prava saborskih zastupnika prevelika. "Mogu jedino zaključiti da nitko od kolega nije radio u realnom sektoru i da ne znaju što pričaju, pričaju o propisima koji su manje bitni. U Hrvatskoj se ne upravlja državnom imovinom. Država uprihoduje 2,4 milijarde kuna od državne imovine, 1,5 posto proračunskih sredstava, to je sramota. Garantiram da nitko tu ne zna što postoji od državnih nekretnina i koja je njihova vrijednost", rekao je Spajić i potom ušao u raspravu s Čurajem.

"Ovo s Frkom više nije stvar propisa, nego morala. Čuraj, kako vas nije sramota da živite u 110 kvadrata?" pitao je Spajić, a ubrzo je i dobio odgovor:

"Meni država plaća samo 90 kvadrata, ja plaćam ostalo. Najbolje bi bilo da svi živimo u Zagrebu", rekao je Čuraj i otkrio da ima više članova obiteji od Spajića te ga upitao zašto on živi ustanu od 40 kvadrata. Ovaj mu je uzvratio da mu nije problem preseliti se i u 15 kvadrata.

'Čisti uhljebarij'

Potom su se osvrnuli na Maju Đerek, bivšu zaposlenicu Državnih nekretnina, koja je razotkrila kako se dijeli državna imovina. Habijan se pita zašto ona nije prošla na natječaju za upravljanje imovinom Grada Zagreba? "Nije dobro da se o Državnim nekretninama uvijek govori loše", rekao je Habijan i dodao da je prihod društva porastao.

"Gospođa Đerek, ako pogledamo 'modus operandi', način na koji ona izlazi u javnost, vidljiva je fina nit sa saborskim zastupnicima koji su na sličan način započeli političku karijeru. Gospođa Đerek, u Saboru smo imali raspravu, gospođa Benčić joj je čuvala leđa… Zanimljivo je da dolaze s vaše opcije, postavlja se pitanje, ako je tako kvalitetna i stručna, zašto nije prošla na natječaju Pročelnika za upravljanje imovinom u gradu Zagrebu", upitao se Habijan.

Benčić mu je odgovorila kako se Đerek sama povukla iz gradskog natječaja, a Spajić je poručio kako su Državne nekretnine "čisti uhljebarij". "Imovina vrijedi 50 milijardi eura, a govorimo o dva milijuna kuna prihoda", naglasio je.

Benčić je upozorila da još uvijek ne postoji niti popis nekretnina u vlasništvu države, iako je vlada za to dobila novce iz europskih fondova. Predlaže da ti stanovi idu u najam mladim obiteljima, a ne na prodaju.

Čuraj smatra da se država ne treba baviti iznajmljivanjem ili gradnjom stanova. "Lokalne sredine trebaju upravljati nekretninama, čak i ako su u vlasništvu države", ustvrdio je i ponovno navukao Spajićev bijes.

"Koliko ste radili u realnom sektoru"?, pita Spajić Čuraja. "Imam pet godina staža", kaže Čuraj. "I sad ste državni tajnik?!" odgovorio je Spajić.

Habijan je ustvrdio da u Zagrebu cijelo vrijeme pucaju vodovodne cijevi, a grad ne gradi stanove za mlade, kako to čini Varaždin, već čeka državni novac.

"Nova uprava je tu šest mjeseci, a vi pitate zašto nismo izgradili stanove. Mislim, ljudi vas gledaju. Krenuli smo u reviziju imovine. Bit će i promjena kod dodjele prostora strankama. Naišli smo na jako puno štetnih ugovora kad smo radili reviziju ugovora. To je kad država daje prostore za skoro ništa, kao kad Brkićev brat dobije 30 prostora. Ti prostori se onda daju u podnajam. Napravili smo puno više nego vi i Bandić u 30 godina", rekla je Benčić.

Habijan je zaključio kako je Benčić "glavni kadrovik u Holdingu" te da "nije država uvijek kriva" za stanje s nekretninama u svom vlasništvu.