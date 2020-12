OTVORENO JE NAJVEĆE KLIZALIŠTE U HRVATSKOJ: No zbog epidemioloških mjera, malo tko će uopće smjeti na led

Istodobno će na klizalitu smjeti biti samo 25 ljudi, a trenirane je zabranjeno svima osim najvišem rangu sportaša

Prije nekoliko tjedana na otvorenju sezone zagrebačkog klizališta Šalate maske nisu bile obvezne, a maksimalan broj klizača na 1800 četvornih metara leda bio je 250. No za 10 dana zatvoreni su sportski i fitness centri, ali i klizališta.

Šalata ostaje otvorena ali s 10 puta manje dopuštenih klizača. ”Na pitanje nije li trebalo odlučiti drugačije, odlučeno je ovako kako je i maksimalan broj okupljanja mimo onoga što u odluci posebno piše je 25 u ovome trenutku. Ona se odnosi na sva ona mjesta koja nisu izuzeta ili posebno spomenuta na drugom mjestu u odluci, pa su to tako onda i crkve i klizališta”, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. ”To je za Šalatu koja je poznata po videodisko programu jako mali broj s obzirom da nam vikendom dođe preko 1000 klizača”, kazala je za RTL Vlasta Hrg Ilić, organizatorica programa u SRC Šalata.

Trenizi samo za najviše kategorije

Mjerenje temperature, dezinfekcija, nošenje maski tijekom klizanja i držanje distance obvezni su. O tome će voditi brigu zaštitar, a ako bude potrebno – i redari.

”Klizanje je ovako jedna aktivnost koja je u stalnom pokretu tako da jedino oni koji su dolazili možda kao obitelj će biti skupa, a svi ostali tako prolaze jedni kraj drugih tako da sa samom distancom na ledu s ovako malim brojem polaznika nećemo imati problem”, dodala je Hrg Ilić.

No istodobno, na led ne mogu sportaši. Treninzi i natjecanja rezervirani su samo za ekipne sportove u najvišim kategorijama, za juniore i seniore. ”Malo mi je to osobno čudno jer ako dijete može doći klizati se rekreativno na klizalište uz sve, zašto mi onda ne bismo mogli provoditi isto to rekreativno klizalište s članovima naših klubova”, komentirao je Mario Jurković, trener hokeja na ledu za djecu. Smatra da bi sportski klubovi mogli kvalitetno provoditi sve epidemiološke mjere koje vrijede i za građanstvo.