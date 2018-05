Jandroković je izjavio da se u nedjelju navečer održao neformalni sastanak u Vladi, na kojemu su sudjelovali on, predsjednica i premijer i na kojemu se razgovaralo i o temi demografije

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ponovno se obratio javnosti i komentirao verbalni sukob u koji se upustio s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, nakon što je ona primila odbijenicu od premijera Andreja Plenkovića vezanu za zajedničku sjednicu Vlade koju je tražila.

Ranije danas Jandroković je kazao kako ne može shvatiti predsjedničin potez te da je način na koji pristupa temi demografije (zbog koje prvenstveno traži sastanak, op.a.) neozbiljan.

Ubrzo je reagirao i Pantovčak, s izjavom da Jandroković laže. I njegov je novi odgovor hitro stigao. ‘Nisam nikoga uvrijedio danas ujutro. Ono što je rečeno u zadnjoj rečenici neslužnbene izjave iz Ureda predsjednice jest beskrupulozna i besprizorna laž’, rekao je Jandroković.

‘Danas ujutro govorio sam o svome viđenju situacije kad je bio u pitanju prijedlog za održavanje zajedničke sjednice Vlade. Takav pristup nije ozbiljan, zato što ta sjednica nije dogovorena s predsjednikom Vlade, poslan je dopis bez ikakvih materijala kako bi trebala izgledati ta sjednica. Tako se ne saziva ni sjednica vatrogasnog društva u nekom selu’, nastavio je.

Tvrdi da nikog nije uvrijedio

Priznaje da je ipak negdje promašio.

‘Je li to otišlo u vrijeme same sjednice ili nakon sjednice, tu sam promašio, ali to nije bitno i nije meritum, zato što je poziv poslan bez dogovora s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske, a uz ovakvu proceduralnu pogrešku, kad se šalje zahtjev bez objašnjenja, mislim da je neozbiljno. Nisam nikoga uvrijedio u svom odgovoru ujutro i ostat ću pri tome, ali ono što je rečeno u zadnjem dijelu izjave neslužbenog izvora, a tih neslužbenih izvora mi je preko glave, ali izjava da je demografija i blokirani sad in jest beskrupulozna i besprizorna laž, takvo što nije nitko izgovorio, barem ne u društvu u kojem sam ja bio i smatram da takvo što nije dostojno da iziđe iz Ureda predsjednice’, rekao je.

Predsjednica, premijer i predsjednik Sabora sastali su se neformalno

Izjavio je i kako se u nedjelju navečer održao neformalni sastanak u Vladi, na kojemu su sudjelovali on, predsjednica i premijer i na kojemu se razgovaralo i o temi demografije. ‘Gotovo svaki put kad imamo sastanakk utroje govorilo se i o temi demografije. Ona jest najavljivala mogućnosti sazivanja sjenice, a predsjednik Vlade joj je rekao da to nije model po kojemu on želi raditi. Ovdje se ne radi o namjeri da se pomogne demografskim mjerama, nego se, po mojem mišljenju, radi o običnom politikantstvu’, kaže Jandroković.

Priznaje da je sporno što je rekao da je poziv upućen za vrijeme sjednice, a upućen je odmah nakon. ‘ Smatram da to nije presudno, puno važnije je to što je zahtjev poslan bez dogovora s predsjednikom Vlade i na neodgovarajući način, bez popratnih detalja’, rekao je.

Nije htio komentirati činjenicu da je Grabar-Kitarović isti poziv na jednak način uputila i Zoranu Milanoviću, što je HDZ u to vrijeme podržavao. ‘Ne znam kakav je bio odnos presjednice s gospodinom Milanovićem. Što se dogodilo tada, nisam bio u mogućnosti pratiti, jer nisam bio dio te Vlade, bio sam u oporbi. Osim toga, uopće mi nije važno što je bilo tad, sad govorimo o ovoj temi, koja je puno važnija.

Vrlo ružno su iz Ureda predsjednice govorili o meni. Neću dozvoliti difamacijske kampanje, kad nemate argumente, onda idete ad hominem, to da lažem, da se dodvoravam, to je ispod svake razine i to nikad ne bih u bilo kojoj raspravi uputio svojem oponentu’, rekao je Jandroković te dodao da želi znati tko i na koji način govori iz Ureda predsjednice, prenosi N1.