OTVORENE SU TELEFONSKE LINIJE ZA GRAĐANE: KBC Rijeka pruža psihološku pomoć zbog utjecaja pandemije

Odrasli se za psihološko savjetovanje mogu javiti na broj 091/447-8601, dok će na broju 091/447-8602 psihološku pomoć djeci pružati dječji psiholozi

Klinički bolnički centar Rijeka otvorio je dvije telefonske linije za građane koji trebaju psihološku pomoć zbog negativnog utjecaja pandemije covida-19, izvijestio je u srijedu KBC.

Psiholozi Zavoda za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju KBC-a Rijeka bit će dostupni građanima i odgovarati na pozive svakim radnim danom od 9 do 16 sati sve dok bude za time postojala potreba.

Odrasli se za psihološko savjetovanje mogu javiti na broj 091/447-8601, dok će na broju 091/447-8602 psihološku pomoć djeci pružati dječji psiholozi.

Stres, neizvjesnost i nedostatak kontrole

Psiholozima KBC-a Rijeka građani se mogu javiti ako su izloženi dodatnom stresu ili osjećaju strah te ako su zabrinuti ili imaju osjećaj neizvjesnosti zbog trenutačne pandemije koronavirusa.

Organizirana je i psihološka pomoć djelatnicima KBC Rijeka koji su izloženi dodatnom stresu, osjećaju neizvjesnosti i nedostatku kontrole nad okolnostima koje su iznimno složene, izvijestio je riječki KBC.

Studentima i djelatnicima Sveučilišta u Rijeci psihološku pomoć od ranije pruža Sveučilišni savjetovališni centar u suradnji s psiholozima KBC-a Rijeka. U ovom centru pomoć se može dobiti na broj telefona 099/486-7293, radnim danom od 9 do 14 sati i vikendom od 10 do 13 i od 17 do 20 sati.