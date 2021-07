Dionica Istarskog ipsilona na dijelu od Cerovlja do Lupoglava odnosno dodatnih 13 kilometara punog profila Istarskog ipsilona do tunela Učka, otvorena je u ponedjeljak.

"Ovaj projekt znači gospodarski, društveni, ekonomski i turistički krvotok Istre. Razvoj u svakom pogledu. Istra je u pogledu turizma gotovo 90 posto autodestinacija i integracije Istarske županije u cijelu mrežu autocesta u državi, a time i europske koridore, znači zaključenje projekta koji se gradio desetljećima i koji je kroz javno-privatno partnerstvo s Bina-Istrom dobio kvalitetnu dimenziju", rekao je premijer Andrej Plenković koji je nazočio otvaranju.

To je predzadnja dionica Istarskog ipsilona prema tunelu Učka, a premijer je izrazio zadovoljstvo što će i preostala dionica uskoro biti dovršena i puštena u promet.

"Ostaje 1,5 milijardi kuna vrijedan projekt druge cijevi Učka i projektna dokumentacija za rješavanje ceste do Matulja u Primorsko goranskoj županiji. Na taj način kompletirat ćemo priču", istaknuo je Plenković.

Puštena dionica vrijedi 550 milijuna kuna

Naime, krajem 2018. godine nastavljena je izgradnja punog profila Istarskog ipsilona na dionici Pazin-tunel Učka, a danas puštena dionica u dužini od 13 kilometara dio je Faze 2B1 Istarskog ipsilona koja obuhvaća izgradnju drugog kolnika autoceste od čvora Rogovići do čvora Vranja u dužini od 28 kilometara. Puštena dionica zajedno s odmorištem Rebri vrijedi 550 milijuna kuna.

Premijer je još jednom naglasio kako je najbitnije sačuvati dobru epidemiološku situaciju zbog tijeka turističke sezone.

"Drago mi je da Istra bilježi izvrsne rezultate, a ovaj projekt će to dodatno osnažiti. Hrvatska država će do 2027. godine uložiti čak 45 milijardi kuna, od čega 22 milijarde kuna u modernizaciju željeznica, 15 milijardi u ceste, tri milijarde u luke i pet milijardi za ostale investicije. Ovo je krupan tjedan za prometnu infrastrukturu i fascinantno je da se u istom tjednu dovršava Istarski ipsilon i da se spaja konstrukcija Pelješkog mosta. To nije formalno otvaranje mosta, već spajanje. Vjerujem da će već pred ljetnu sezonu 2022. biti otvoren i taj most s pristupnim cestama", najavio je premijer Plenković.

Posao radile hrvatske kompanije

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković zadovoljan je što se cijeli projekt uspio realizirati u pet godina.

"Još predstoji otvaranje tri kilometra na dionici Lupoglav-Vranja. Ukupna vrijednost je 160 milijuna eura. To smo smo sve uspjeli u pet godina. To je uspjeh svih nas", rekao je ministar prometa. Najavio je nastavak gradnje ceste do Matulja uz nadu, kako je rekao "da će najkasnije do 2025. i taj dio biti zgotovljen" te je ujedno podsjetio kako se trenutno u prometnu infrastrukturu ulaže više od 25 milijardi kuna.

Generalni direktor Bina-Istre Dario Silić kazao je kako je na gradnju ove dionice u trajanju od 2 godine i 8 mjeseci bilo angažirano oko tisuću radnika te gotovo stotinjak strojeva što je, kako je rekao "doprinijelo da mladi ostanu i rade u Hrvatskoj i pomoglo građevinskom sektoru u državi budući da su više od 90 posto radova izvodile hrvatske građevinske kompanije". Istaknuo je da će ova dionica osim sigurnosti doprinijeti i povećanju prihoda od turizma budući da više od 90 posto turista, odnosno preko pet milijuna turista, u Istru dolazi autom koristeći Istarski ipsilon.

Istarski ipsilon prvi je projekt gradnje cestovne infrastrukture prema modelu javno-privatnog partnerstva u Hrvatskoj u koji je od početka projekta uloženo 800 milijuna eura. Predstavlja žilu kucavicu istarskog poluotoka kojom godišnje prometuje više od deset milijuna vozila.