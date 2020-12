OTVOREN ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA: Malenica: ‘Ovo će omogućiti određeni gospodarski uzlet’

U Varaždinu je u funkciju stavljen Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) koji bi trebao pridonijeti povjerenju u zemljišne knjige, smanjenju broja postupaka te gospodarskom uzletu grada

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica u ponedjeljak je u zgradi suda u Varaždinu otvorio Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) istaknuvši da će on pridonijeti povjerenju u zemljišne knjige, smanjenju broja postupaka te gospodarskom uzletu grada.

Za usklađivanje katastra i gruntovnice u Varaždinu u više od 20 godina potrošen je 21 milijun kuna iz europskih fondova te iz Grada Varaždina. Jedan je to od projekata koje Ministarstvo pravosuđa i uprave provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, rekao je ministar Malenica. „Brojne su koristi ovog projekta u smislu pravne sigurnosti, jačanja povjerenja u zemljišne knjige, smanjenja broja postupaka na sudovima, ali, isto tako, ovaj projekt omogućit će i određeni gospodarski uzlet i razvoj grada Varaždina“, istaknuo je ministar Malenica.

Rekao je da je u pripremi i nacionalni plan otpornosti i oporavka za daljnje razvijanje i usklađivanje zemljišnih knjiga i katastra. „Trenutačno smo na nešto manje od četiri posto katastarskih čestica u Republici Hrvatskoj” podsjetio je ministar i dodao kako je cilj u sljedećih nekoliko godina doći na 40 posto. Katastarska općina Varaždin četvrta je i najveća katastarska općina nastala u tom postupku, površine 3676 hektara, a sastoji se od 15.178 katastarskih čestica. Podatci su javno izloženi od 2012. do 2020. godine, odrađeno je oko 19.000 izlaganja, a riješeno 1775 prigovora uloženih na katastarske podatke.

Varaždin kao “business friendly” grad

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan istaknuo je važnost točnosti i ažurnosti podataka. „Osobito treba ovdje istaknuti i onaj epitet koji grad Varaždin ima i koji nastoji imati u budućnosti, a to je business friendly grad, gdje upravo ova točnost podataka ima veliki značaj i za same investitore, odnosno potencijalne ulagače“, rekao je Habijan. Zamjenica varaždinskoga gradonačelnika Sandra Malenica ocijenila je da je taj projekt primjer za cijelu Hrvatsku. „Dodatno, prigradska naselja sada su konačno katastarski pripojena Varaždinu i napravljene su sve izmjere. To znači da to neće biti benefit samo za investitore, već i za građane“, rekla je zamjenica gradonačelnika.

Ministar Malenica komentirao je učinkovitost sudova

Ministar Malenica u Varaždinu je komentirao učinkovitost sudova, pri čemu je istaknuo da je svaka inicijativa koja ide u smjeru ubrzavanja sudskih postupaka i dodatnog angažiranja stranaka i sudaca u pojedinim sudskim postupcima dobrodošla. „Provodimo analizu rada svih sudova. Imamo određene problematične točke, određene sudove gdje postoji velik broj neriješenih predmeta. Smanjuju se iz godine u godinu, ali za povjerenje u pravosuđe trebali bi biti ažurniji“, rekao je ministar pravosuđa. Istaknuo je da se problem rješava i kroz individualne razgovore s predsjednicima pojedinih sudova s određenim brojem neriješenih predmeta i određenom neažurnosti. „Vjerujem da će se to vidjeti u sljedećih nekoliko godina, kad ćemo imati smanjenje neriješenih predmeta“, rekao je ministar Malenica. O utjecaju epidemije koronavirusa na rad pravosudnih tijela rekao je da nije povećan broj predmeta. Poboljšana je informatička opremljenost sudova kako bi se rasprave provodile i na daljinu, dodao je ministar.