OTVOREN SPLITSKI METRO: Od Kopilice do Trajektne luke u samo nekoliko minuta

Cilj splitskog metroa je povezati zračnu i trajektnu luku

Predstavnici grada Splita, HŽ Infrastrukture, HŽ Putničkog prijevoza i novinari prvi su se u utorak provozali niskopodnim gradskim vlakom tzv. splitskim metroom, od Kopilice do Trajektne luke. Metro je tako povezao Kopilicu s gradskom lukom i obrnuto, vožnja u jednom smjeru traje četiri minute, a putnike će prevoziti dva moderna vlaka. Željeznička pruga na toj dionici duga je dva kilometra, a izgrađena je prije više od 35 godina. Cijena karte će iznositi 11 kuna, a vlak će prometovati od 5 do 22 sata.

Član uprave HŽ Infrastrukture Darko Barišić je istaknuo da je projekt splitskog metroa dobar te da je to tek prva faza projekta, a njihov cilj je povezati zračnu luku Split s trajektnom lukom kao i povezati Zagreb sa Splitom. Smatra kako je ovo tek početak ulaganja u Split i prigradsku željeznicu, a do jeseni će to sve još snažnije pokrenuti.

SPLIT DOBIVA MINI METRO: Autobusni kolodvor seli se u prigradsko naselje, bit će gotov do početka sezone

USKORO S RADOM POČINJE SPLITSKI ‘METRO’: Evo koliko će često voziti i koliko će koštati karta

Karta vrijedi i za bus

Na prvoj vožnji je bio splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara sa svojim zamjenicima i suradnicima. Njegov zamjenik Nino Vela je novinarima rekao da je danas povijesni dan jer su u Split donijeli novu uslugu za građane i turiste. Podsjetio je kako je željeznica gotovo zamrla na splitskom području, a sada je oživjela na najbolji mogući način i to tako što se uključila u javni gradski prijevoz.

Glavni koordinator za Gradsko-prigradski prijevoz u regionalnoj jedinici Split Srećko Grujić je objasnio kako je današnjom vožnjom koja je započela u 10.11 sati krenuo splitski metro iz Kopilice put trajektne luke i da će to puno značiti putnicima pogotovo zato što će kartu za vlak u vremenskom periodu od 75 minuta moći koristiti i za prvu zonu gradskog autobusa. Linija metroa će prometovati u prosjeku svake 24 minute, napomenuo je Grujić.

Pogledaj fotogaleriju

Projekt gotov 2020.

Jučer su stanari Kopilice zbog toga što je, kako su naveli u priopćenju, 400 metara manje ceste rekonstruirano, pisali gradonačelniku prozivajući Grad Split za neodgovornost, nepolaganje računa i razbacivanje gradskim novcem.

Splitski metro projekt je kojim se žele smanjiti gužve na prometnicama posebice u ljetnim mjesecima, a na ovaj bi se način trebala rasteretiti Trajektna luka. Putnici koji budu u taj grad dolazili vlakom ili autobusom sada će se iskrcavati u Kopilici odakle će ih u gradsku luku prevoziti metro. U budućnosti će se metro proširiti, imat će pet željezničkih stajališta od kojega će jedno biti na Trgu hrvatske bratske zajednice u samom središtu Splita, a sve bi trebalo biti gotovo 2020. godine.