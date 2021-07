U razdoblju od 13. rujna do 17. listopada 2021. u Republici Hrvatskoj provodit će se Popis stanovništva, kućanstva i stanova.

Kako je riječ o najopsežnijem i najsloženijem statističkom istraživanju potreban je veliki broj popisivača. Prijave za popisivače otvorene su do 15. srpnja 2021. godine .

Zavod za statistiku objavio je kako se popis provodi u dvije faze od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani, a od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa.

Popisivanje u razdoblju od 27. rujna do 17. listopada 2021. godine zahtijeva puni dnevni angažman popisivača (uključujući subote i nedjelje) te je nužan preduvjet da kandidat za popisivača nema drugih poslovnih/školskih obveza. Moguće je produljenje Popisa do 29. listopada 2021. godine ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.

Prijaviti se možete ovdje ili upute možete skinuti u .pdf formatu ovdje.

Uvjeti koje kandidat treba zadovoljiti:

· državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj

· navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave

· postignuto najmanje srednjoškolsko obrazovanje

· poznavanje rada na računalu

· valjana adresa elektroničke pošte.

Prednost pri izboru kandidata:

· viša razina obrazovanja

· iskustvo rada na prijašnjim popisima/anketama

· dobro poznavanje rada na računalu

· nezaposleni i studenti

Cilj je Popisa je utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, koriste se i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.