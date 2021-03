OTVARA SE PUNKT NA VELESAJMU: Nakon Uskrsa kreće masovno cijepljenje Zagrepčana

‘Želja je da to bude na Svjetski dan zdravlja 7. travnja. Zagreb će napraviti sve što može kako bi se provodilo cijepljenje prema planu’

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, dr. Zvonimir Šostar je za Večernji potvrdio da će se u Zagrebu nakon Uskrsa organizirati veliki punkt za masovno cijepljenje.

“Pripremamo se za veliki cijepni punkt na Zagrebačkom velesajmu, a želja je da to bude na Svjetski dan zdravlja 7. travnja. Zagreb će napraviti sve što može kako bi se provodilo cijepljenje prema planu”, rekao je Šostar.

Kašnjenje cjepiva Moderne

U Zagrebu bi se dnevno na velikom punktu moglo cijepiti oko 6 tisuća građana, što bi bilo približno 36 tisuća cijepljenih na tjedan uz šestodnevno cijepljenje, a za mjesec dana broj cijepljenih bio bi od 150 do 200 tisuća. No, za ostvarivanje tog plana ključna je dinamika isporuke cjepiva, a već treći tjedan nije stigla ni bočica Moderne koja se do sada uredno isporučivala te je tako u Zagrebu cijepljeno tek nešto više od 100 tisuća ljudi. Radi se uglavnom o osobama iz prioritetne skupine.

Također, od ovog tjedana ambulante u Zagrebu više ne dobivaju svaka jednak broj cijepnih doza. Ambulante s većim brojem pacijenata starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika dobile su 32 doze, od toga po 20 doza AstraZenece i 23 doza Pfizera, a one koje imaju manji broj pacijenata iz te kategorije dobile su po dvanaest doza cjepiva. Do sada je u četiri tjedna svaka ambulanta dobila po 112 doza, tjedno između 26 i 32 doze, ovisno o količini prispjelih AstraZenecinih doza.

Nažalost, ni takvim načinom raspodjele neće su odmah ujednačiti nerazmjer cijepljenih prema dobi, a do kojeg je došlo zbog nejednake strukture pacijenata. Iz tog razloga kod jednog doktora još uvijek nisu cijepljeni 75-godišnjaci, dok se primjerice, kod drugog, cijepe 50-godišnjaci. “Ja imam još 110 starijih i kroničnih pacijenata na listi za cijepljenje, a moj kolega ih ima još 300”, rekla je dr. Sanja Klajić Grotić.

Splitsko-dalmatinska županija već više od tri tjedna cijepi u Spaladium Areni

Ministar Vili Beroš zalaže se za uspostavljanje punkta na Velesajmu, a takvim načinom cijepljenja nerazmjer bi se mogao “poravnati”.

Splitsko-dalmatinska županija već više od tri tjedna cijepi u Spaladium Areni, a umjesto svakom timu isti broj, cjepivo su počeli raspoređivati prema dobnoj strukturi pacijenata još prije tri tjedna. “Mi zato nemamo taj problem koji ima Zagreb. Već nakon prvog tjedna cijepljenja, ravnatelj Doma zdravlja uzeo je podatke iz Zavoda i prema tome dijele cijepne doze na pacijente pojedinih ambulanti. Evo, prošli tjedan mogla sam u Spaladium poslati samo šest svojih pacijenata jer je bilo manje cjepiva, a sljedeći tjedan moći ću ih poslati 30-ero, svaki dan po šestero. Tablica s tim rasporedom vidljiva je svakom doktoru u županiji”, rekla je splitska obiteljska liječnica dr. Vikica Krolo.

“Prvotno je u Spaladium Areni radilo po dva tima ujutro i popodne, no kako je cjepiva malo, sada rade tri tima samo ujutro, no u svakom su trenu u 265 dalmatinskih ambulanti obiteljske medicine spremni za veći obuhvat, samo da dođu veće količine cjepiva”, dodala je Krolo.

Na istoku potpuno drugačija slika

U Osječko-baranjskoj županiji potpuno druga slika. “Neke ambulante dobivaju više doza, ali po kojim kriterijima i koliko, to se ne zna. Cjepivo dobivamo na kapaljku, od 320 prijavljenih pacijenata za cijepljenje, cijepila sam 70, samo 12-ero njih i drugom dozom. A onda me zove pacijentica, mlađa od 65 godina i pita da prihvati ponudu iz suprugove tvrtke i cijepi se ondje zajedno sa suprugom Pfzerovim cjepivom! Naravno, rekla sam joj da se cijepi prvim dostupnim cjepivom, što drugo”, rekla je osječka obiteljska liječnica dr. Dunja Ljubičić.

Istovremeno u Hrvatskoj raste broj zaraženih. Danas je zabilježeno 1683 novih slučajeva od 8396 testiranih. Također, ministar Radovan Fuchs najavio je da će u polovici županija od ponedjeljka nastava biti prema C modelu, osim učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole te maturanata.

