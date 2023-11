Hrvatskom se sve više širi hripavac, bolest koja uglavnom pogađa one najmlađe, no ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić za HRT je otkrio da od te bolesti mogu oboljeti svi. Ipak, dodao je, najviše zaraženih je među školarcima - sedmi i osmi razred. Hripavac je najopasniji za novorođenčad, kazao je, koja još uvijek nije cijepljena. No, ni nakon cijepljena zaštita ne traje vječno.

"U prvoj godini se 95 posto djece cijepi, a u petoj godini docjepljivanje je 88 posto. Da bi imali zaštitu kod djece 96 posto ih mora biti cijepljeno, a ospice su druga najzaraznija bolest. Cjepivo ne pruža cjeloživotni imunitet. Nakon docjepljivanja zaštita traje 10 godina, ali se mogu zaraziti i cijepljena djeca", objasnio je Branko Kolarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bolest je najčešća kod djece, objasnio je, jer oni žive u grupama i u bliskom su kontaktu. Za sad je, otkrio je 530 slučajeva zaraze, no zaraženih je puno više. Stariji se zaraze u manjem broju.

'Rijetko hripavac prelazi i u upalu pluća'

Ipak, ono što je opasno kod hripavca je to što rijetko može preći i u teži oblik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada krenemo sa sezonom grijanja, normalno je za ovo doba godine da ima hripavca i COVID-a. Karakteristično za hripavac je da napadaji kašlja stvaraju osjećaj nedostatka zraka i na kraju kašlja bude uzdah. Rijetko kad hripavac prelazi u upalu pluća", kazao je Kolarić koji je najavio i brzo testiranje iz automobila.

"Od sutra otvaramo drive-in HZJZ-a i sljedeći dan se odmah dobije nalaz. Svake godine imamo slučaj hripavca. Sada nam je tri godine od pandemije i postali smo osjetljiviji i dodatno nam je pala cijepljenost zbog nepovjerenja", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, od 1100 zaraženih, nitko nije u bolnici - nema ozbiljno bolesnih i nema teške kliničke slike tako da se on liječi antibioticima. Oni koji imaju dojenčad, upozorio je Kolarić s NZJZ-a, trebaju biti posebno pažljivi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: U Kini bolnice pune djece s respiratornim bolestima. Kakvo je stanje u Hrvatskoj? 'Možemo govoriti o epidemiji hripavca'