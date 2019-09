OTROVALI SE PLINOM NA BRODU VEZANOM NA HVARU: Greta (11) je krenula u školu, a Giuseppe (4) je još u bolnici, ali govori, jede i hoda

Peta žrtva hvarske tragedije, gradonačelnik mjesta Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso potvrdio je kako Greta već ide u školu, a Giuseppe govori, jede i hoda, iako je još uvijek u bolnici

Jedanaestogodišnja djevojčica i četverogodišnji dječak, koji su sredinom kolovoza stradali od trovanja ugljičnim monoksidom na brodu vezanom na Hvaru oporavili su se. Greta je potpuno zdrava, otpuštena je iz pedijatrijske bolnice Bambino Gesù u Rimu, vratila se kući na Siciliju i već ide u školu. Njen polubrat Giuseppe, čije je stanje bilo vrlo teško, još je u bolnici, no govori, jede i hoda, a prognoze liječnika su takve da ne bi smio imati nikakve posljedice.

‘Najvažnije je da su djeca dobro’

U tragediji je mališan izgubio oca, Eugenija Vincija, a sada je uz njega majka Manuela Fiasconaro, koja je također bila na brodu s benzinskim agregat-generatorom, koji nije bio namijenjen korištenju u zatvorenim prostorima te osjetila posljedice trovanja. Te je informacije Večernjem potvrdio gradonačelnik mjesta Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso, inače peta žrtva nesreće i obiteljski prijatelj stradalih.

“Izgubili smo prijatelja, ali je sada najvažnije da su djeca dobro”, rekao je Mancuso, a Federica, jedna od dvije starije kćeri umrlog Vincija je nadodala: “Naša princeza ratnica Greta je dobro, a nadamo se da će se i mrvica Giuseppe do kraja oporaviti.”

Osjetili probleme na ukrcavanju

Bruno i Manuela su od ukrcavanja na jedrenjak Atlantiju osjećali da nešto nije bilo u redu. Požalili su se da iz klimatizacijskog otvora dolazi neugodan miris, koji se osjetio i nakon što su se vratili s večere na kopnu koja je bila jedan od sumnjivaca za tragediju. No, iako nisu sumnjali na ugljični monoksid, očito je kako se i on nalazio u otrovnom koktelu koji je uzrokovao tragediju. Mancuso je ponovio svoje riječi zahvale svim hrvatskim službama na požrtvovnoj pomoći. No, o započetom postupku protiv vlasnika broda ne zna puno.

“Dali smo iskaz u Hrvatskoj i nadamo se da će se stvar istjerati do kraja. Za nas je kasno, ali za sigurnost drugih to je važno”, zaključio je Mancuso.

