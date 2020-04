‘OTPUŠTENE SMO, PRODALE SMO NAMJEŠTAJ I SPAVAMO NA PODU’: Hrvatice opisale torturu u Švedskoj, ljuti ih odgovor veleposlanstva

Dvije Hrvatice ispričale su nam torturu koju prolaze dok se bezuspješno pokušavaju vratiti u domovinu

Pandemija koronavirusa poremetila je planove svim ljudima na planetu pa tako i Hrvatima koji su otišli raditi u inozemstvo. Oni koji se žele vratiti u Hrvatsku i biti sa svojim obiteljima kao da moraju proći sito i rešeto prije nego se domognu Lijepe naše. Neki od njih su zato zaglavili u inozemstvu i svoj povratak čekaju kao Godota – neprestano, ali uzaludno.

Tako su u Švedskoj zaglavile dvije Hrvatice koje su godinu dana radile u jednom hostelu u Göteborgu. Zbog nastale situacije s pandemijom djevojke su dobile otkaz, no njihova prava tortura kreće nakon kontaktiranja Veleposlanstva Republike Hrvatske u Stockholmu. Konkretne informacije nisu dobile nego uglavnom generičke odgovore s poveznicama na opće informacije o Covidu-19 i na kompaniju s jeftinim putovanjima “Skyscanner”.

“Kolegica iz Hrvatske i ja smo nedavno zbog pandemije ostale bez posla i odmah smo se javile Veleposlanstvu RH u nadi da će nam dati nekakve konkretne informacije u vezi povratka u domovinu. Potkraj ožujka javile smo se veleposlanstvu, međutim za prvi repatrijacijski let iz Švedske javljeno nam je tri dana prije leta. S obzirom na to da se nalazimo u Göteborgu i da smo u to vrijeme još odrađivale otkazni rok, prodavale namještaj i rješavale prijevoz kutija s osobnim stvarima, nismo mogle tek tako krenuti u Stockholm i uhvatiti taj let u tako kratkom roku.

Kupile smo kartu za avion Croatia Airlinesa za 21. travnja, a taj su nam let otkazali šest dana prije polaska. Nemaju nikakvu informaciju o tome kada bi nam mogli izvršiti eventualni povrat novca, a najbolja informacija do koje smo uspjeli doći je da im treba barem 30 dana da odgovore na zahtjev za povratom”, započela je priču naša sugovornica koja je željela ostati anonimna (podaci poznati redakciji).

Dok čekaju let za Hrvatsku žive bez namještaja i spavaju na podu

Karla kaže da ona i cimerica po cijele dane “vise” na tražilicama letova – svi letovi su ili ekstremno skupi ili ekstremno dugi pa traju i do 60 sati s presjedanjima. Kao što nam je Karla i pokazala, Veleposlanstvo RH u Stockholmu stalno ih upućuje na komercijalne letove koji koštaju pravo bogatstvo te za njih ne postoji jamstvo da će ih i biti.

Ove djevojke trenutačno žive u stanu bez namještaja jer su ga morale prodati. Naša nam sugovornica objašnjava da su stanovi i kuće u Švedskoj većinom prilikom useljenja nenamješteni pa su ona i cimerica bile primorane kupiti svoj. Sada spavaju na podu i broje dane do povratka u Hrvatsku.

“Nakon što smo dobile otkaz, krenuo je proces prodavanja svega što imamo. Uskladile smo da se to poklopi s datumom leta na koji smo trebale ići, ali on je otkazan i mi smo praktički od polovice travnja u nenamještenoj kući. Spavamo na nadmadracu na podu, nemamo stolice, nemamo baš ništa namještaja. Za tri dana gubimo krov nad glavom, a za još jednu stanarinu nemamo novca jer smo zadnje kune uplatili Croatia Airlinesu. Što se najma tiče, pokušale smo ispregovarati smanjenje stanarine s vlasnikom, no nije nam izašao u susret i morat ćemo iseliti 30. travnja.

Nakon toga ćemo vjerojatno unajmiti sobu u nekakvom hotelu ili hostelu ako nam daju nekakav popust, što sada rade s obzirom na okolnosti. U međuvremenu smo osnovale Facebook grupu koja je u svega par dana skupila 20-ak Hrvata koji su u istoj ili sličnoj situaciji i potreban im je način da se vrate kući. To su samo ljudi koji su se učlanili u grupu, a sigurna sam da nas je u stvarnosti još i više. Ako to nije dovoljno ljudi za organizirati let, mogao bi se barem poslati nekakav autobus. Načina sigurno ima, ljudi samo žele svojim kućama”, govori nam sugovornica u očaju.

‘Slika Šveđana kao samosvjesnih i odgovornih pojedinaca u vrijeme pandemije daleko je od stvarnosti’

Švedska i Švicarska postale su poznate po “labavim” mjerama koje su primijenile za vrijeme pandemije. Dok je Švicarska ipak na kraju malo postrožila mjere, Švedska je ostala dosljedna svom pristupu. Zbog toga se našla pod paljbom kritika ostalih zemalja, a kako to izgleda u stvarnosti ispričala nam je Karla. Ona smatra da Šveđani svoju samosvjesnost žele prikazati na van, no da je to daleko od stvarnosti.

“Kada je riječ o švedskom pristupu pandemiji, još je rano za reći koja je država reagirala bolje ili lošije. Sigurna sam da će brojke pokazati svoje kroz nekih godinu dana. Međutim, osjećaj ovdje je čudan i jako je puno zaraženih. Švedska je odavno prestala testirati bolesnike koji nisu u kritičnom stanju, osobno znam četiri osobe koje su imale Covid-19, a imajte na umu da ne znam puno ljudi ovdje. Mi se čuvamo, ne izlazimo iz kuće ako baš ne moramo i to podrazumijeva odlazak do dućana po namirnice i povratak ravno kući.

No, kad izađemo, vidimo ljude koji ne nose maske, ne drže distancu, guraju se u dućanima, ispijaju kave… Slika Šveđana kao samosvjesnih i odgovornih pojedinaca je dosta idealizirana u svijetu i na toj se slici puno radi, ali stvarnost je prilično drukčija. Ja odem u dućan i onda se ljudi ‘rastežu’ iznad mene ne bi li dohvatili nešto s police, stoje mi za petama u redu, u autobus ulaze u čoporima… Jasno je da je ovdje očuvanje ekonomije prioritet, a za sve ostalo, pa i za ljudsko zdravlje, ‘lako će se”, opisuje Hrvatica.

U međuvremenu su naša sugovornica i njezina cimerica dobile odgovor zračne luke u Stockholmu da se od 1. svibnja veći broj letova vraća u promet što povećava šanse za njihov povratak kući. Kažu da, u slučaju da se ta informacija pokaže točnom, kući mogu već početkom mjeseca.

