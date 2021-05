OTOČANIN SNIMIO: Vezali brodove na benzinskoj, glasno dernečili cijelu noć i ispuštali fekalije u more; ‘Policija nije napravila ništa!’

‘Kada bi policija otišla, dernjava i muzika bili su iz osvete još glasnije’

S početkom nove nautičke sezone na Jadran su stigli i nautičari koji ne mare za pravila pa se ponašaju bezobzirno, neodgovorno i primitivno. Ovog vikenda je upravo takvim nautičarima svjedočio Marko Hranilović, čitatelj portala Morski.hr koji je izvijestio o grupi nautičara na dva broda vezana u šoltanskoj uvali Rogač.

“Jučer ,u nedjelju 23. svibnja u večernjim satima dvije jedrilice – jedna imena Pinot 1 matične luke Šibenik i druga u vlasništvu charter agencije Sail Croatia registracijske oznake 94560 ST – pristale su u luku Rogač na Šolti i nepropisno se vezale ispred zatvorene benzinske pumpe”, izvijestio je čitatelj koji je i priložio fotografije koje potkrepljuju njegove tvrdnje.

Vidi se da su dva plovila vezana uz mol benzinske postaje, a kako piše Morski.hr, već samo vezivanje na gatu benzinske postaje je protiv pravila. Još je gore što desetak metara dalje Lučka uprava ima mjesta predviđena za vezivanje brodova, ali uz naplatu.

Čitatelj portala Morski.hr kaže da na potez nautičara da vežu brod upravo na benzinskoj, lučke vlasti nisu reagirale.

Imali pravi dernek na brodovima

“Društvo na spomenutim jedrilicama nastavilo je u večernjim satima, a potom i do duboko u noć, razularenu dernjavu navijačkog tipa, popraćenu neprimjereno glasnom muzikom istočnjačkog melosa. Prvo smo ih upozorili i zamolili da se stišaju. Nije pomoglo. Potom je netko od lokalnog stanovništva pozvao policiju”, prepričao je Hranilović.

U dva navrata je došla policija pa bi se prebučno društvo na brodovima privremeno stišali. No, kada bi policija otišla, buka, rulja i glazba glazba su se nastavili. “Kada bi policija otišla, dernjava i muzika bili su iz osvete još glasnije”, govori čitatelj.

“U sitnim noćnim satima muzika je prerasla u techno beat sa neartikuliranim glasanjem primjerenim zoološkom vrtu. Ujutro je cijela uvala bila puna ispusta spremnika otpadnih voda koji je direktno vodio do mjesta veza istih jedrilica. Meni kao građaninu koji se drži reda i zakona nameće se pitanje kako se ovo može zvati sigurnim i uređenim društvom kad pojava takve nekulture u obliku dvije jedrilice razularenih egoista može cijelu noć terorizirati cijelo mjesto pred radni ponedjeljak, a da i sama policija, izašavši dva puta na uviđaj, nije mogla primijeniti proaktivne mjere da ovakvo ponašanje spriječi, poput novčane kazne, upozorenja na nepropisno vezanje plovila i slično”, rekao je Hranilović i podsjeća da u ozbiljan prekršaj spada pražnjenje brodskog spremnika fekalnih voda unutar uvale.

A upravo je to i snimio.

Vlasnik čarter tvrtke: ‘Policija je morala zabilježiti ispuštanje fekalija u more’

Jedna od spomenutih jedrilica nalazi se u vlasništvu čarter tvrtke D&D Kufner, čiji je vlasnik i direktor Damir Kufner. Novinari Morskog zamolili su ga da prokomentira ponašanje nautičara koji su unajmili njegovo plovilo.

“Nažalost, mi ne možemo puno utjecati na ponašanje naših klijenata. Ono što mještani u ovakvim situacijama mogu učiniti jest da pozovu policiju i požale se na ponašanje nautičara, a policija bi trebala izaći na teren i napraviti zapisnik te kazniti počinitelje”, rekao je vlasnik čarter tvrtke.

Direktor firme upozorava da im zakoni o zaštiti osobnih podataka onemogućavaju da imena neugodnih klijenata stave na svojevrsnu “crnu listu” te da jave drugim čarter firmama o kome se radi i da im sugeriraju da tim gostima ne iznajmljuju plovila. “Nažalost mi to ne smijemo učiniti. Jedino policija može riješiti problem u ovakvim situacijama”, objasnio je Kufner. Upitan je li ga šoltanska policija obavijestila o počinjenom prekršaju na njegovom brodu, odgovorio je negativno. Komentirao je ispuštanje fekalnih voda u uvali pa rekao da ako je do toga došlo, i ako postaje dokazi za to, da je to policija morala zabilježiti.

“To je vrlo ozbiljan prekršaj koji policija odmah na licu mjesta kažnjava visokim novčanim kaznama. Ako dobijemo od policije prijavu da se to doista dogodilo mi ćemo klijentima naplatiti štetu od depozita koji su ostavili prilikom najma broda”, potvrdio je direktor čarter kompanije.

Kako doskočiti problemu problematičnih nautičara?

Postavlja se pitanje kako doskočiti problemu gostiju koji unajme jedrilicu pa se ponašaju krajnje neodgovorno. Damir Kufner predlaže formiranje internog nautičarskog foruma. Na tom bi forumu, objašnjava on, čarter kompanije mogle razmjenjivati imena neodgovornih gostiju, sklonih ekscesima. To bi im pomoglo da takve goste izbjegnu, veli.

“Kad bi nam zakon takvo što omogućio onda bismo mogli učinkovito riješiti takav problem. No za takvo što moramo dobiti dozvolu od strane nadležnih vlasti. Oko toga bi se svakako moglo i trebalo angažirati i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje može potaknuti donošenje određenih zakonskih okvira koji bi nam pomogli da stanemo na kraj ovakvim nepoželjnim klijentima”, rekao je Kufner za Morski.hr.