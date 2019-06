GNJEV ZBOG RADOVA U IDILIČNOJ UVALI, AUSTRIJANAC GAZI BEZ MILOSTI: ‘A naši ljudi su postali kukavice’

Mještani Milne kažu da je u uvali Lučice nekoć bila kuća od tek pedesetak kvadrata koju je novi vlasnik, Austrijanac Peter Neumann, srušio i sada gradi novo zdanje na mnogo većim temeljima i u neposrednoj blizini mora

Turistička sezona je počela, a u idiličnoj uvali Lučice kod Milne na Braču počeli su građevinski radovi. Vlasnik zemljišta odlučio je ondje graditi kuću usred ljeta zbog čega su domaći stanovnici izuzetno bijesni. U inače tihoj uvali sada bruje građevinski strojevi, a mještani se žale da im radnici lokalne tvrtke Livel koja izvodi radove uništavaju i cestu te prelaze preko njihovog privatnog vlasništva bez pitanja.

Investitor je tvrtka NP Milna osnovana 2015. sa sjedištem u Zagrebu, čiji vlasnik je Peter Neumann, koji je sljedeće godine kupio preko tri tisuće kvadrata zemljišta u uvali, pišu 24 sata.

‘Temelji su ogromni, za kuću od 100 kvadrata’

Nekoć je, kažu mještani, na tom mjestu bila kuća od tek pedesetak četvornih metara površine koju je novi vlasnik srušio i sada gradi novo zdanje na mnogo većim temeljima i u neposrednoj blizini mora. Inače, prostorni plan uređenja općine Milna nalaže da se zatečene zgrade unutar pojasa od tisuću metara od mora mogu rekonstruirati ili se mogu izgraditi zamjenske, ali u okviru zatečenog gabarita.

“Bila je tu kuća od obitelji koja je bila stara preko 30 godina. Oni su kupili tu kuću od maksimum 50 kvadrata i srušili je. Onda su nakon dvije godine iskopali temelje na 30 metara od te postojeće kuće. Ti temelji su ogromni, oni su za kuću od preko sto kvadrata, na dvije ili tri etaže. Nisu mogli pričekati ni da prođe turistička sezona, već su počeli rovati i kopati. Lani su rušili, a sad su nedavno počeli s ovim”, kaže Šime Kovačić, vlasnik restorana smještenog u istoj uvali dodajući da su na lice mjesta pozvani komunalni redari.

Povrh svega, kaže Kovačić, budući objekt bit će puno bliže moru nego što je bila srušena kućica.

Upozorili su vlasnika, a on obećao da će pripaziti

Mještani su zvali Neumanna i slali mu mailove, ali bez konkretnog rezultata. Upozorili su ga na ono što tamo radi, a on im je odgovorio da će pripaziti.

“Svi se boje, to je čudo. Naši ljudi više nisu ljudi nego su postali kukavice”, bijesno konstatira Šime Kovačić za 24 sata.

Jedna od vlasnica zemljišta u uvali, Sanja Halar, žali se da joj preko zemljišta bez da ju je itko pitao za dozvolu prolaze kamioni i bageri.

“Cesta je devastirana, malim vozilima je nemoguć prolaz. Ovo gore je naša zemlja, a ovo preko puta je bratova, a tamo iza stričeva. Nitko nas nije pitao nikakvu dozvolu za prolaz. Nitko ništa. Od četvrtog mjeseca tražim da se popravi cesta, ali ništa. Samo su pokrpali malo rupe pijeskom da im bude lakše proći kamionom”, kazala je ova mještanka za 24 sata.

‘Vlsnik ima papire, a tko mu ih je dao – ne znam’

Mario Galić, komunalni redar u Milni, tvrdi da ta općina ima specifične odluke za gradnju. Zabrana radova teškim strojevima na snazi je od 1. lipnja do 15. rujna, ali miješalica smije raditi cijelo ljeto od 8 sati do podneva te od 17 do 20 sati, ali ne i bageri.

“Kad sam bio tamo u četvrtak ili u petak, bager nije radio. Upozorio sam ih da ga maknu, a koliko znam, povukli su ga. Dolje su veliki temelji, ogromni su. On ima građevinsku dozvolu, nacrtano je na početku gradilišta. Ima papire, a sad kako ih je dobio i tko mu ih je dao, to ne znam”, kazao je za 24 sata komunalni redar iz Milne.

Šef tvrtke koja izvodi radove, Bogdan Pelagić, kaže da imaju građevinsku dozvolu, da količina buke ne prelazi dozvoljenu i da se put ne devastira.

“Ja sam ga popravio da mogu kamionima proći i imam od odvjetnika da je taj put javno vlasništvo. Sad je uređeniji puno više nego kad sam ja počeo kopati”, kazao je dodavši da bager koji je ondje stvarao buku ne pripada njegovoj tvrtki.

Njegov sin dodao je da je bager bio na gradilištu isključivo zbog popravka puta na zahtjev mještana. A što se tiče velikog iskopa, kažu da je napravljen za vodospremu i dvorište, dok će višak iskopa kasnije zatrpati.