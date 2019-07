OTKUD NAJEZDA TIH NAMETNIKA U HRVATSKOJ? Stručnjak objasnio kako su točno stigli ti insekti koji nemilosrdno grizu ljude

Foto: Facebook/Expats in Zagreb

08.07.2019

Iako su stjenice povezane s prljavim i zapuštenim prostorima, sve češće se pojavljuju i u apartmanskom smještaju i hotelskim sobama, a razlog za to su njihovi gosti

Ovih dana jedna je turistkinja ostala šokirana nakon što su je u jednom zadarskom apartmanu izgrizle stjenice. Iako je mislila da se radi o alergiji, liječnik joj je potvrdio je da se radi o ubodu stjenice, nametnika za kojeg je zaboravila da uopće postoji. Stjenica se nekad povezivala uz prljave i zapuštene prostore, uglavnom u ruralnim krajevima, čije se stanovništvo teško rješavalo tih vrlo otpornih i prilagodljivih insekata. Navodno stjenice preživljavaju vrlo visoke temperature; pobjeći će čak i s užarene peći, a bez hrane mogu preživjeti više od 600 dana.

Nediljko Landeka, voditelj Odjela za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju Županijskog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, kaže da se u cijeloj Hrvatskoj posljednjih desetak godina bilježi sve veća pojava kućne stjenice, a najviše u primorskim županijama, piše Glas Istre. U Istri je lani evidentiran 131 slučaj pojave stjenica, od čega 118 u hotelima, a 13 u privatnom smještaju. Za ovu godinu Zavod još ne raspolaže podacima jer je sezona tek pri vrhuncu. Statistika Zavoda također pokazuje rast populacije ovog kukca. Naime, Istarskoj županiji su 2007. bila prijavljena dva tretmana protiv stjenica, u 2012. bilo ih je već 21, a prošle godine je evidentiran već spomenuti 131 slučaj.

Problematična je avionska prtljaga

“Radnici Zavoda desetak su puta izašli na teren na poziv zbog sumnje na stjenice, međutim, one nisu pronađene. Naime, gosti se često žale na ubode i da bi isključili sumnju, naš tim pregledava prostor. No, kožne reakcije mogu izazvati i drugi kukci, poput komaraca, papatača i grinja. Nekad se gosti žale da su ih izgrizle stjenice nakon što se vrate na svoje odredište i traže povrat novca ili čak odštetu. Zbog toga je bitno i da se sumnjivi objekt detaljno pregleda i time izbjegnu daljnje neugodnosti kao i loši komentari na web stranicama preko kojih gosti pronalaze smještaj”, rekao je Landeka.

Kućna stjenica, postala je globalni putnik. Naime, promijenila je način širenja, a najčešće se nalazi u avionskoj prtljazi.

“Sad se najčešće širi putem avionske prtljage. Dolaze u luksuzne hotelske sobe, hostele i apartmane, a najčešće je donesu avionski gosti tako da imamo redovito dojave ili sumnje na stjenice ili je stvarno riječ o stjenicama. Tad moramo poduzeti mjere suzbijanja, što je često nezgodan, mukotrpan posao ako na vrijeme nisu primijećene i ako im se dopustilo da se razmnože u većem broju. Manje ih prenose gosti koji dolaze vlastitim automobilima. Poznato je da se prtljaga u avionskom transportu lako zarazi: dovoljno je da je jedan komad prtljage zaražen i da se stjenice presele na ostale kufere. Gost ih tako i ne znajući donese u neki hotel, apartman ili sobu. Nekoliko tjedana nakon što se stjenice namnože problem postane vidljiv”, objašnjava Landeka.

Stroga procedura i diskrecija

Tada se poduzimaju mjere dezinsekcije prostora propisane po strogoj proceduri Zavoda. Korisnicima se daju upute o tome kakvi se preparati koriste u dezinsekciji, a postoji i kodeks zaštite identiteta vlasnika zaraženog objekta, kako ga se ne bi diskreditiralo u daljnjem obavljanju usluge turističkog smještaja: “Ne smije se doznati da je on imao stjenice jer one imaju prizvuk štetnika koji nije poželjan zbog toga što nam je stjeničavost ostala u memoriji kao pojava zapuštenih sredina, mada to ne mora biti tako”, kaže Landeka.

Ako gost naiđe na stjenicu u luksuznom hotelu, dovoljna je jedna objava na društvenim mrežama da vlasniku upropasti sezonu. Ipak, Landeka za takve slučajeve nije čuo. No, soba ili objekt će, u slučaju pojave stjenica, biti izvan funkcije neko vrijeme, jer ovlaštena tvrtka obavlja dezinsekciju, nakon koje je potreban nadzor te ponovni tretman u slučaju da se stjenice vrate.