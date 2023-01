Otkud jednoj političarki ušteđevina od 700.000 eura? To se već danima pitaju hrvatski građani i mediji, ali i mediji cijele regije. Ona je Marijana Petir, i kaže da je sve što ima plod njezina 20-godišnjeg rada.

Istina, radila je kao saborska zastupnica za plaću veću od 2000 eura, radila je i kao euro zastupnica za plaću od 8000 eura. Radila je, kaže, i brojne druge poslove i angažmane.

Ali svejedno: toliko koliko je ona uštedjela, običan bi građanin da izdvaja 1000 kuna na mjesec uštedio za svega 438 godina, piše Danas.hr.

Sudeći po ušteđevini Marijane Petir - ona nije puno odmarala. Čak 700 tisuća eura - toliko je uspjela skupiti u 20 godina radnog staža.

Petir je za Jutarnji list rekla da je to zaradila na različitim radnim mjestima koja nisu bila vezana samo uz Europski parlament gdje joj je plaća bila sedam tisuća eura ili Hrvatski sabor, s oko dvije tisuće eura na mjesec. Rekla je i da nema 700, nego 285 jer je kupila stan u gotovini.

"Ta plaća koju imate je da možete pristojno živjeti, ali da možete od toga živjeti luksuzno, ne možete, i da možete od toga kupovati skupe nekretnine, ne možete. Niti možete imati ušteđevinu od 700 tisuća eura, ali ako žena ima recept, neka nam ga da svima", izjavila je Sandra Benčić, saborska zastupnica.

Da bi uštedjela 700 tisuća eura, to bi značilo da je s 20 godina radnog staža, svake godine trebala uštedjeti 35 tisuća eura. To je mjesečno 2916 eura, a dnevno 97 eura.

A ako računamo drukčije, da je recimo svaki mjesec stavljala sa strane 150 eura, da uštedi 700 tisuća, trebalo bi joj 389 godina.

Ipak, s plaćom političara se može uštedjeti, smatra novinar Marko Repecki, novinar Telegrama.

Imaju plaćene troškove

"Imaju plaćene sve dodatne troškove. Znači oni imaju velike privilegije, praktički nemaju nikakvih troškova, plaćena su im putovanja, plaćena im je prehrana, smještaj, avionske karte i naravno da se u takvim okolnostima mogu akumulirati veliki iznosi", kazao je Repecki.

Da su nam političari bogati, to nije novost. Imovina sada već bivšeg ministra graditeljstva i njegove supruge procijenjena je na 60 milijuna kuna. Sjećate se, Paladina je bogatiji nego Joe Biden. Ministar vanjskih poslova Grlić Radman ima pet nekretnina, građevinska zemljišta, BMW. Zbog svojih mnogobrojnih, sumnjivih i imovinskoj kartici nepoznatih nekretnina, morao je otići Lovro Kuščević. Tada je i dao savjet kako se obogatiti do 44. godine života.

"Tako da kao đak, srednjoškolac, radi najteže poslove po Braču poput branja lavande, otkupa višanja. Tako da kao student ima svoj biznis, prodaje na štandovima", savjetovao je bivši ministar graditeljstva Lovro Kuščević.

Za razliku od 469 kuna, koliko Hrvati, u prosjeku uštede na mjesec - političari raspolažu većim iznosima. Željko Reiner ima 354 tisuće eura i 696 tisuća kuna, od povrata nacionalizirane imovine.

Gari Cappelli ima i 17 i pol tisuća eura i 347 tisuća kuna. Tu je i Arsen Bauk - milijun i 627 tisuća kuna i 83 tisuće eura.

"Sada mala šala, kolega Arsen Bauk s najdužim stažem ovdje u Saboru je uštedio značajnu sumu isto, mislim da su to njega svi isto pitali, ali Bauk glasi za najštedljivijeg saborskog zastupnika, on je s Brača i on je jadan uštedio samo 150 tisuća eura, tako da je teško do 700 tisuća doći", ističe Benčić.

I to je to. Budite štedljivi, berite lavandu, i bavite se politikom, 700.000 već će doći.