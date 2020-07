‘OTKUD ELEKTRANA NA MOM ZEMLJIŠTU’: Slučajno otkriće poduzetnika otkrilo je mutan plan za Zagorje; ‘Ovo je suludo, nedopustivo…’

Razgovarali smo s poduzetnikom koji je slučajno otkrio da je njegovo zemljište upisano u elaboratu za izgradnju nove solarne elektrane u Konjščini i aktivistima iz udruge KESK zabrinutima za budućnost njihova kraja

Nakon što smo objavili intervju s profesorom Ljubomirom Majdandžićem, stručnjakom za solarnu energiju u kojem je upozorio da je uoči parlamentarnih izbora ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić progurao uredbu prema kojoj i velike solarne elektrane, veće od 10 MW, mogu ubirati državne premije, a on, osim toga, upozorava da velike solarne elektrane uopće nisu poželjan model za energetsku sliku Hrvatske, te da ih i druge zemlje EU-a ne smatraju poželjnim modelom razvoja, ostalo je otvoreno pitanje je li možda već u Hrvatskoj neki investitor u niskom startu. Je li negdje već “ucrtana” golema solarna elektrana koja bi onda na temelju te uredbe mogla ubirati milijune iz državne kase, odnosno donosila profit svom vlasniku na račun svih građana Hrvatske.

Profesor Majdandžić je na naše pitanje – ima li naznaka da neki investitor već čeka – odgovorio niječno. No, redakciji Net.hr-a javila se gospođa Mara Loborec, poduzetnica iz Konjščine i aktivistica u lokalnoj ekološkoj udruzi KESK i ustvrdila da je usred Zagorja već “ucrtana” upravo takva, golema solarna elektrana, od impresivnih 18 MW – koja bi u slučaju realizacije prekrivala hektare i hektare zelenih zagorskih brežuljaka.

Udruga KESK je postala poznata i široj hrvatskoj javnosti kada je u proljeće 2019. započela borbu protiv spalionice otpada u Konjščini te je nakon dramatičnih višednevnih prosvjeda uspjela natjerati načelnika općine, Mirka Krznara (HDZ), da odustane od projekta. Priča o novoj velikoj solarnoj elektrani gurala se zajedno sa spalionicom, a investitor je SOLIDA Konjščina, jedna od tvrtki zagorskog poduzetnika Dubravka Posavca. U Konjščini već postoji mala solarna elektrana u vlasništvu te tvrtke, no stanovnici nikada nisu krili da se protive izgradnji još jedne, znatno veće. Na sjednici općinskog vijeća na kojoj je proglašeno odustajanje od spalionice, održanoj 8. svibnja 2019. – vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se iz izmjena lokalnog prostornog plana “brišu” i spalionica i solarna elektrana.

Ekološki aktivisti, ali i stotine građana Konjščine, koji su danima prosvjedovali, smatrali su da je time završena priča o pretvaranju pitoreskne zelene općine u golemu bazu za eksperimente poduzetnika Dubravka Posavca, vlasnika više desetaka različitih tvrtki, i načelnika općine, Mirka Krznara.

Ćorićevo ministarstvo podržalo projekt

No, zapanjilo ih je otkriće da projekt solarne elektrane, neovisno o svim njihovim prosvjedima – ide dalje. Dana 29. listopada 2019. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donosi Rješenje na zahtjev tvrtke SOLIDA Konjščina d.o.o. “za namjeravani zahvat – sunčanu elektranu Konjščina (18 MW)” prema kojem tvrtka ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Rješenje prestaje važiti ako investitor u naredne dvije godine ne podnese zahtjev za lokacijsku dozvolu, no može se produljivati još dvije godine, ako investitor podnese zahtjev.

Kako je Ministarstvo donijelo svoj zaključak? Na temelju zaključka Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije i na temelju mišljenja općine Konjščina u kojoj je načelnik već poslovno povezan s tvrtkom koja traži rješenje. Dakle, ne radi se ni o kakvom izlasku na teren i proučavanju što će se zbivati na terenu koji je upisan u elaboratu investitora, nego se radi na temelju zaključaka i mišljenja lokalne zajednice.

Rješenje povoljno za investitora doneseno je jer je zaključeno da se na česticama navedenima u elaboratu “ne planiraju kompleksniji građevinski zahvati”, da će tijekom gradnje doći do onečišćenja, ali ono će biti privremeno, a da tijekom rada sunčeve elektrane ne dolazi do onečišćenja zraka niti utjecaja na klimatske promjene. Također je konstatirano da su područja “ekološke mreže” (Lonja, Medvednica, vrh Ivančice) dovoljno udaljena od projekta. No, u Elaboratu investitora, u dokumentaciji potrebnoj za odluku Ministarstva, uopće nije priložen prostorni plan Konjščine, nego Varaždinske županije i Ivanca.

“Zapanjeni smo da samo tako olako može proći projekt koji zapravo znači pokrivanje hektara i hektara plodne zemlje – panelima. Projekt koji ne donosi zapošljavanje. I još k tome projekt koji izrasta na netransparentnim poslovnim odnosima između načelnika općine i poduzetnika Dubravka Posavca”, komentira brzopotezno rješenje Ministarstva Mara Loborec iz KESK-a.

Rotarijanac, simpatizer HNS-a, vlasnik mnogo tvrtki…

Dubravko Posavec je poduzetnik iz Ivanca, s nekoliko desetaka različitih tvrtki, registriranih diljem Zagorja, od Varaždina do Ivanca i Zaboka. Nekoliko godina je vodio štedno-kreditnu zadrugu Solida u Varaždinu koja je sada u statusu likvidacije, a zabilježeno je da su njegove tvrtke kupovale dosta nekretnina, u Varaždinu i Ivancu. U Lepoglavi je njegova tvrtka izgradila sunčanu elektranu 2014. godine, na otvorenju je bio i tadašnji ministar Ivan Vrdoljak, a smatra se da je blizak HNS-u. Nalazimo i podatak da je aktivan u Rotary klubu, te je, očigledno, umrežen i po rotarijanskim linijama.

“Nakon što smo vidjeli informaciju da je donesena Uredba koja omogućava velikim solarnim elektranama premije, postalo nam je jasno kakav je plan. Zeleni brežuljci oko Konjščine trebaju postati poligon za laku zaradu na račun građana. Prvi u liniji koji bi se ovdje trebao namiriti je Dubravko Posavec, a njemu je to sve omogućio – načelnik općine Mirko Krznar”, rezolutna je Mara Loborec.

Ona upozorava na dugogodišnje poslovne odnose općine Konjščina, odnosno, načelnika Krznara i tvrtki u vlasništvu Dubravka Posavca. Načelnik općine Konjščina, Mirko Krznar, potpisao je s tvrtkom KLASA, u Posavčevu vlasništvu, još 2011. godine ugovor o kupoprodaji “neizgrađenog građevinskog zemljišta” u Zoni malog gospodarstva Konjščina 1, te je KLASA i platila općini više od 800 tisuća kuna za to zemljište. Prije tog ugovora općina je otkupljivala zemljište od građana i od 2000. godine radila na formiranju prve prave industrijske zone s kompletnom infrastrukturom u koju je uloženo više od 5.000.000 kn i tako servirala Posavcu potrebno zemljište (opremljenu industrijsku zonu – izgrađenu trafostanicu, vodovod kanalizaciju). Tu je i sagrađena prva, mala solarna elektrana, od 1 MW, a iako je u ugovoru kao obaveza investitora navedeno zapošljavanje desetero radnika (pri čemu bi prednost imale osobe s područja Konjščine) – taj uvjet nije ispoštovan i ugovor nije prekinut, nego se suradnja načelnika Krznara s poduzetnikom Posavcem još intenzivirala.

Općina u listopadu 2012. sklapa ugovor s Posavčevom tvrtkom “o utvrđivanju međusobnih prava i obveza” u nastavku formiranja Zone malog poduzetništva. Drugim riječima, načelnik općine dogovara se s budućim investitorom o tome kako će općina za njega otkupljivati parcele. U ugovoru je i definirano koliko će tvrtka KLAS uplatiti na račun općine unaprijed za isplatu vlasnika zemlje (300 tisuća kuna), koliko će se platiti općini za rad (18 tisuća kuna). Zapravo, poduzetnik Posavec je u dogovoru s načelnikom općine Konjščina uzeo kao svojevrsni servis, a općina je – zapravo prodavala nešto što još ne posjeduje. To je i lijepo navedeno u ugovoru: “Zemljište koje je predmet ovog ugovora je u privatnom vlasništvu/posjedništvu građana.”

Općina postala jeftini servis graditelju solarne elektrane

Godine 2018. načelnik općine opet sklapa ugovor o suradnji s tvrtkom Dubravka Posavca, no ovaj put je to SOLIDA Konjščina d.o.o., a udruga KESK dobila je na uvid ugovor tek nakon aktiviranja prava na pristup informacijama – kao da se radi o poslovnoj tajni, a ne o podacima iz lokalne jedinice vlasti koji bi trebali biti dostupni svim stanovnicima. U svibnju 2018. općina Konjščina opet potpisuje ugovor o “servisiranju”: za kupnju zemlje na području u okolici Konjščine, u tzv. Maloj Lasači, investitor je serviseru, općini, i prije kupnje platio 689 tisuća kuna, a ukupno smjera platiti 1.798.500 kuna. Radi se o zemljištu od oko 354 tisuća četvornih metara, a investitor je u ugovor napisao da smjera graditi sunčevu elektranu od 10 MW.

No, evidentno je da su apetiti narasli te je od Ministarstva, godinu i pol kasnije, zatraženo rješenje za 18 MW. Nakon Ćorićeve uredbe o premijama za velike solarne elektrane sklapaju se svi elementi priče: za iznimno malo novca općina je otkupljivala zemljište građana za tzv. gospodarsku zonu koja bi trebala razvijati kraj i donositi nova radna mjesta, no zemljište se prepakirava za golemu solarnu elektranu koja ne donosi razvoj kraju ni nova radna, mjesta nego uz pomoć državnih premija veliku zaradu vlasniku.

Je li općina u međuvremenu uspjela otkupiti svu obećanu zemlju? Iz KESK-a kažu da, prema njihovim informacijama – cilj nije ispunjen, da mnogi vlasnici zemlje u Konjščini, nisu pristali na nagovaranja iz općine. No, investitora to nije priječilo da napravi Elaborat zaštite okoliša u kojem su upisane i čestice koje mu definitivno ne pripadaju.

Što radi moje zemljište u tuđem elaboratu?

Jedan od vlasnika zemljišta koji je pronašao svoje čestice upisane u Elaboratu je i Darijo Markulin, poduzetnik iz Konjščine koji upravo na toj i susjednoj čestici gradi sportsko-rekreacijski centar s ugostiteljskim i smještajnim kapacitetima Zagyland. U njegovu slučaju, nipošto se ne radi o zemljištu koje nije u funkciji.

“Radi se o pet tisuća četvornih metara zemljišta na kojem će se prostirati dio kompleksnog centra u lijepom, prirodnom okruženju. Radi se o mom životnom projektu. Iza mene su dvije mukotrpne godine borbe s papirologijom, bankama i s nizom drugih prepreka za koje nisam mogao vjerovati da su moguće… Praktički smo tek započeli s ozbiljnom gradnjom, a do sada sam potrošio pola milijuna kuna vlastita novca. HBOR nas je odbio, iako smo domaći projekt i usmjereni smo na zapošljavanje i ostanak mladih u Hrvatskoj. No, dobili smo kredit komercijalne banke i hrabro idemo dalje.

Guramo sami, bez ikakvih veza, bez ikakvih poticaja ili podrške s lokalne ili državne razine. Naš projekt, koji će sigurno značiti puno za turizam Konjščine, načelnika općine, na žalost, nikada nije pretjerano zanimao. Nakon što smo, nadam se uspješno, završili priču oko gradnje spalionice otpada, eto elaborata za novu veliku solarnu elektranu, skoro dvostruko veću od predviđene, u kojem je upisan i komad moje zemlje. Preko mojeg zemljišta bi trebao prolaziti nekakav vod. To je naprosto nedopustivo”, opisuje svoj poduzetnički put Darijo Markulin i suočavanje s novim općinskim projektom koji bi izgledno mogao ugroziti njegov.

Na pitanje je li mu se oko njegova zemljišta obraćao itko iz općine odgovara niječno, no nakon što je saznao da je njegova zemlja upisana u elaboratu obratio se sam projektantskom uredu koji je radio taj elaborat. Oni su tvrdili da su oni te podatke dobili od investitora.

A što ako će uz njegov rekreacijski centar niknuti golema solarna elektrana? “Ne mogu zamisliti da će to doista biti izgrađeno tu usred Zagorja i da će mi prvi susjedi postati crna ogledala! Pa zar ne postoji nekakva energetska strategija, plan gdje ima smisla graditi solarne elektrane, a gdje nema? Nisam stručnjak za energetiku, ali ne mogu vjerovati da je izračun sunčanih dana u Konjščini takav da to ima smisla. A o tom prekrivanju plodne zemlje…Suludo”, zapanjen je planovima o izgradnji velike elektrane mladi poduzetnik Darijo Markulin.

Što kaže Ministarstvo?

Pitali smo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kako je moguće da su donijeli Rješenje investitoru koji je priložio Elaborat s prostornim planom Ivanca i Varaždinske županije, a očigledno još niti ne raspolaže svim zemljišnim česticama gdje misli graditi, no oni odgovaraju da oni zapravo ne kontroliraju te podatke.

“Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš propisan je Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Sukladno navedenim propisima ovim postupkom ocjenjuje se može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš odnosno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Usklađenost dokumenata prostornog uređenja, a posebice rješavanje imovinskih pitanja nisu predmet ovog postupka, već postupka izdavanja lokacijske dozvole. Nadalje, u postupku sukladno propisima sudjeluje i jedinica lokalne samouprave na čijem se području zahvat planira te je tijekom postupka sva dokumentacija javno dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva dok je sadržaj elaborata propisan”, stoji u pisanom odgovoru iz Ministarstva.

O ljepoti krajolika koji bi uskoro mogao biti prekriven panelima svjedoče i fotografije koje nam je ustupio aktivist KESK-a Viktor Šimunić.

Iako smo pokušavali stupiti u kontakt s načelnikom općine Konjščina, Mirkom Krznarom, nismo primili odgovore do zaključenja teksta. Ni poduzetnik Dubravko Posavec nije se javio na naše pozive i poruke. Građani Konjščine i udruga KESK nastavljaju borbu. “Ustajat ćemo u tome što je općinsko vijeće već potvrdilo, a to je da se iz prostornog plana brišu i spalionica i velika solarna elektrana. To su zahtjevi koji nemaju veze s politikom i želimo dati jasnu poruku i načelniku i svima onima s kojima je ‘trgovao’ na naš račun – Konjščina neće postati njihovo leno za laku zaradu. Želimo našoj djeci ostaviti zdrav okoliš i prihvatljive gospodarske projekte. Ovo što nam pokušavaju ‘uvaliti’ nije i ne smije biti budućnost Konjščine”, rezolutna je Mara Loborec iz KESK-a.