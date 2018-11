OTKRIVENO ZAŠTO ZAPRAVO KASNE RADOVI NA ZAGREBAČKOM ROTORU: ‘Pa toga nema nigdje u svijetu…’

Stručnjaci se ne mogu dovoljno načuditi činjenici da se radovi oko remetinečkog rotora odvijaju samo radnim danom do 17 sati, no zato ih ne čudi njihovo kašnjenje

Nakon što je već dva puta odgađano zatvaranje rotora, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je kazao kako će se najveće gradilište u gradu Zagrebu ipak zatvoriti tek iza Adventa. Bandić je ustvrdio kako takva odluka nema nikakve veze s kašnjenjem radova i izgradnje pristupnih cesta već samo činjenicom da mora proći razdoblje blagdana u kojem se stvaraju gužve.

MILAN BANDIĆ I TREĆI PUT ODGAĐA ZATVARANJE ROTORA: ‘Mislim da ćemo to napraviti nakon Nove godine’

No, činjenica jest da se radovi na pristupnim cestama odvijaju samo u jednoj smjeni i to samo radnim danima.

Pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje Dinko Bilić tvrde da je razlog činjenici da se radi samo do 17 sati dnevno svjetlo koje je potrebno u radovima prve faze, zbog specifičnosti i osjetljivosti. Pritom je dodao kako se radi na premještanju komunalne infrastrukture, odnosno vodovoda i kanalizacije, plinovoda, telekomunikacijskih instalacija i elektroinstalacija u koridoru izgradnje tunela. Tvrdi on to unatoč činjenici da su radovi počeli još u srpnju kada je danjeg svjetla bilo sve do 21 sat, a kada su radovi na rotoru već počeli i ističe kako sve ide u u skladu s ugovorenim dinamičkim planom. Istim onim zbog kojeg se otvaranje pristupnih cesta već dvaput odgađalo.

Nedostatak radnika?

No, prometni stručnjak Goran Husinec činjenici da se radi samo u jednoj smjeni se itekako čudi. “Svuda se u svijetu ovakvi radovi izvode 24 sata na dan. Sad su, primjerice, radnici na tunelu Učka u Lupoglavu i tamo su cijelu noć. Oko rotora je još i specifična situacija jer ima javne rasvjete, a mogu se postaviti i reflektori jer nema stambenih zgrada da svjetlo smeta ljudima. Također, nisu u pitanju precizni poslovi da bi trebalo samo danje svjetlo”, komentira Husinec za Večernji list dodajući da se posao trebao bolje organizirati. Radnika jednostavno nema dovoljno na tržištu, kaže Husinec, kako bi se mogao organizirati rad u tri smjene, ali to znači da se s planiranjem trebalo početi ranije i dovesti na rotor radnike i iz drugih zemalja.

Nakon zatvaranja rotora u dvije smjene

Bilić, pak, tvrdi kako će se u drugoj i trećoj fazi raditi u dvije smjene. “Druga faza obuhvaća i obustavu kompletnog prometa preko rotora, koji će se preusmjeravati na novosagrađene privremene prometnice. Izvodit će se radovi izgradnje tunela istok – zapad na -1 razini u dužini od oko 280 metara s dvije odvojene tunelske cijevi. Rampe na sjevernoj strani kružnog toka, Jadranski most – Jadranska avenija te Avenija Dubrovnik – Jadranski most, proširuju se za jedan vozni trak i, prema projektu, imaju četiri vozna traka”, pojasnio je pročelnik.