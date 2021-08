Zahtjev Tužiteljstva BiH za procesuiranjem 14 časnika zbog sumnje u ratne zločine tijekom akcije Bljesak, predsjednik Zoran Milanović u nedjelju je ocijenio sabotažom, a premijer Andrej Plenković ga je u rukavicama kritizirao, rekavši kako to nije prva takva situacija i da se "zna naš stav o tome". Osumnjičeni časnici, pak, očekuju zaštitu države.

Među njima je i predsjednikov savjetnik, umirovljeni general Marijan Mareković, koji je iz medija doznao da ga BiH tereti za ratni zločin. "Niti znam o čemu se radi niti me tko kontaktirao za to. Što se tiče same operacije Bljesak ona je odrađena čisto, profesionalno vojnički bez i jedne zamjerke pa čak i od međunarodne zajednice. Ne mogu doći do toga što bi to moglo biti što nam se stavlja na teret“, rekao je Mareković.

Neselektivno granatiranje nebranjenih mjesta

Dnevnik.hr doznao je što im se točno stavlja na teret. Naime, prije 15 godina u Banja Luci je donesen izvještaj protiv 14 zapovjednika iz akcije Bljesak. Tužiteljstvo ih tereti da su donosili naredbe za neselektivno granatiranje i artiljerijsku paljbu po civilnim ciljevima i nebranjenim mjestima u okolici Bosanske Gradiške i Kozarske Dubice s područja pod kontrolom Hrvatske vojske. Među osumnjičenima su i preminuli Petar Stipetić, Imra Agotić i Ivan Basarac.

"Vlada RH i Državno odvjetništvo moraju odlučno reagirati u ovakvim slučajevima i eventualnim budućim slučajevima i pokazati kako se štite nacionalni interesi RH. Potpuno je nejasno zašto mi nismo prije 30 godina podigli optužnice protiv vrhuške banjalučkog korpusa i svih tih oficira koji su nas tad žestoko napadali s ciljem da presijeku RH na dva dijela", smatra ratni zapovjednik i bivši ministar obrane Ante Kotromanović.

'Trovanje odnosa dviju država'

Dok premijer objašnjava proceduru oko zamolnice koju je iz BiH primilo naše Ministarstvo pravosuđa i uprave, Milanović smatra da je ovo "samo političko pitanje, ovo nema veze s pravosuđem" te podsjeća da je Vlada prije šest godina donijela zaključak o nesuradnji u takvoj vrsti postupaka.

"Puno je manji problem tehničke naravni hoćemo li surađivati ili nećemo surađivati nego činjenica da takve optužnice odnosno istrage uopće dolaze, to je ogroman problem, to je vrsta sabotaže, to je trovanje odnosa između dviju država", smatra Milanović, koji je na obljetnici Oluje poručio vlastima u BiH da neće "gledati taj film".

Tad je Tužiteljstvo BiH odgovorilo da nema praksu nacionalnog prebrojavanja predmeta i optuženih. Na potezu su hrvatske institucije.