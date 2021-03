OTKRIVENO TKO SU NOVI PRIORITETI ZA CIJEPLJENJE: Tek sada počinje imunizacija ljudi koji su prijavljeni preko cijepise.hr

Na redu za cijepljenje protiv koronavirusa su kronični bolesnici i osobe starije od 65 godina, a čeka se zeleno svjetlo da u skupinu prioriteta uđu djelatnici iz sustava obrazovanja te zaposlenici iz sektora turizma

Tek sad će se početi cijepiti ljudi prijavljeni preko cijepise.hr, a novi prioriteti su prosvjetni i turistički djelatnici, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

U Hrvatskoj je uglavnom završena prva faza cijepljenja, ona koja se odnosi na masovno cijepljenje zdravstvenih djelatnika te vulnerabilnih skupina, korisnika domova za starije i nemoćne te osoba koje brinu o njima, a sada se čeka zeleno svjetlo da u tu skupinu uđu djelatnici iz sustava obrazovanja te zaposlenici iz sektora turizma.

Sada su na redu kronični bolesnici i osobe starije od 65 godina, a njihovo cijepljenje odvija se kod liječnika obiteljske medicine i, u nekim slučajevima, na punktovima gdje se masovnije cijepi.

Shema cijepljenja za sve faze

Ministarstvo zdravstva razradilo je kompletnu shemu cijepljenja za sve faze, od one trenutne, gdje cjepiva još nema onoliko koliko bismo htjeli, do one kada cjepiva bude dovoljno da se procijepi kompletna odrasla populacija. Dakle, sustav je posložen tako da se maksimalno aktivira u danom trenutku, ovisno o dolasku cjepiva te je to jedini razlog zašto je podijeljen u više faza, a samim time je i fleksibilan.

Kao priprema toga napravljena je i web stranica cijepise.zdravlje.hr, na koju se prijavljuju zainteresirani građani. Prema shemi načina provođenja cijepljenja, koje je Jutarnjem listu ustupilo Ministarstvo zdravstva, okosnica cijepljenja su tri točke, koje su nazvali kanali. Riječ je o cijepljenju kod obiteljskog liječnika (kanal A), u bolnicama, na punktovima i u zavodima (kanal B) te na terenu, za osoblje bolnica i domova za starije (kanal C).

Kako bi pacijent bio na listi za cijepljenje mora izabrati način kako ulazi u sustav, bilo da se prijavi svom liječniku, ili u zavod za javno zdravstvo, ili da se prijavi na http://www.cijepise.zdravlje.hr. Iz Ministarstva napominju da je još uvijek u fazi cijepljenje preko obiteljskih liječnika, što znači da u ovom trenu oni određuju prioritete, donosi Jutarnji list.

