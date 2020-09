OTKRIVENO TKO JE ZVAO PREDSJEDNIKA U KLUB: ‘Tako Milanovićeva izjava o višku hrane ima smisla’; izvori potvrđuju i druga zanimljiva imena

Kovačevićev prijatelj iz mladosti odgovara i na navode kako Dragan na dan primopredaje nije bio u famoznom klubu

Nakon što su procurili detalje navodne primoredaje mita u Kovačevićevom klubu 11. studenog 2019., kojim je Krešo Petek, kako ga se tereti, želio osigurati 20 milijuna kuna vrijedan posao za svoj Elektrocentar Petek, javila su se i nagađanja kako Dragan Kovačević u tom trenutku uopće nije bio u klubu te kako je Petek novac nosio Jakovu Kitaroviću, koji je tamo bio.

OTKRIVENI DETALJI PRIMOPREDAJE: Petek je podigao 1,96 milijuna kuna u kešu pa se uputio u Kovačevićev famozni ‘klub‘

No kako doznaje Večernji od Kovačevićevog prijatelja iz mladih dana koji je tog dana bio u famoznom klubu, Dragan je bio tamo, samo je neprestano izlazio i ulazio,

„Da, Kovačević je tada bio u klubu. Vidio sam ga u više navrata, ali stalno je izlazio i ulazio. Gdje je bio i što je radio, ne znam. Pretpostavljam da je možda telefonirao ili išao do trgovine. Naime, on je često znao sam ići po hranu i piće u obližnjoj trgovini pa ni takav scenarij nije isključen, navodi ovaj državni službenik, dodajući kako primopredaju mita i da je htio i znao za nju nije mogao vidjeti jer je došao kasnije.

‘U klub su dolazili političari, ali i anonimci poput mene’

Kaže kako je često tamo bio, jer Dragana poznaje iz mladih dana. ‘Tada bi on naručio hranu, najčešće catering. Bilo je to najobičnije druženje. U klub su dolazili i utjecajni političari, ali i prilično anonimni ljudi poput mene. Bio je tu vrlo često i jedan hrvatski poznati TV voditelj. Ali iz svega proizlazi da se sada u javnom diskursu cijela priča oko kluba pokušava mistificirati i podvesti pod nekakav sumnjivi centar moći, a to uistinu nije tako bilo.”, zaključuje.

‘Zvao je redom prijatelje, valjda mu je to imponiralo’

Jedan drugi poduzetnik koji je tog dana bio u klubu za Večernji tvrdi kako su u klubu bili i SDP-ovac Boris Lalovac, Čest gost bio je jo i Darinko Kosor iz HSLS-a, ali i HDZ-ovac Domagoj Ivan Milošević, dodaje.

Otkriveno je i tko bi mogao biti Dalmatinac, kojeg spominje Predsjednik kojij ga je zvao na jelo. „da se ne baci“.

“Kotromanović je ondje bio jedan od najglasnijih i najutjecajnijih ljudi. Znao je okupljenima držati političke monologe. Volio je jesti i piti. Tako da Milanovićeva izjava da je tamo prvi put došao jer je bilo viška hrane ima smisla i istinita je. Kotromanović je, dok bi bio za stolom, znao mobitelom redom zvati svoje prijatelje da dođu s njim blagovati. Valjda mu je to imponiralo. Dovodio je potpune anonimuse pa sve do predsjednika države kojem se ondje očito svidjelo. Pouzdano znam da ga je Kotromanović osobno kontaktirao da dođe, a sad je li to učinio netko prije Kotromanovića, više nije ni bitno „ rekao je izvor.