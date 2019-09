OTKRIVENO TKO JE MISTERIOZNI KUPAC KOJI KUPUJE DIONICE KRAŠA: Iza računa Reiffeisen banke krije se srpski ‘kralj papira’?

Nebojša Šaranović u svom vlasništvu ima ciparsku grupaciju Kappa Star Limited, koja u svom portfelju ima tri tvrtke za proizvodnju papira, ali i tvornicu jaffa keksa

Misteriozna osoba koja stoji iza nedavne masovne kupnje dionica Kraša navodno je srpski poduzetnik Nebojša Šaranović, u čijem je vlasništvu ciparska grupacija Kappa Star Limited. Novac.hr je ovu informaciju dobio iz nekoliko izvora, koji su potvrdili da se on krije iza skrbničkog računa Raiffeisen banke, na kojem se sada nalazi oko šest posto udjela u tvrtci.

MISTERIOZNI KUPAC DRASTIČNO PODIGAO VRIJEDNOST DIONICA DOMAĆE TVRTKE: Stoji li iza toga borba protiv preuzimanja?

Nelogična akvizicija

Prema informacijama Zagrebačke burze, na skrbničkom je računu do četvrtka bilo upisano 3,06 posto, odnosno 45.804 dionica Kraša, a u petak ili ponedjeljak prijeđen je prag od pet posto, što je znači da je prema zakonu obvezno objaviti tko stoji iza skrbničkog računa. Ono što je trenutno nejasno jest zbog čega on gomila dionice Kraša, kad su već ranije iz Mesne industrije Pivac i Kraš ESOP-a dolazile najave kako oni neće prodavati svoj zajednički portfelj od 51 posto dionica.

Mediji su pokušali dobiti odgovor od Šaranovićeve grupacije, no rečeno im je kako je on na službenom putu. Inače, Šaranovića nazivaju “kraljem papira”, zbog toga što su u njegovoj grupaciji i tri tvornice papirnatih proizvoda. No, Šaranović želi preuzeti primat i u konditorskoj industriji, a to je potvrdio 2017. kada je kupio tvrtku Banini.

Kraš htio Crvenku

Zanimljivo je da su 2010. srpski mediji pisali kako je Kraš htio kupiti tvornicu slatkiša Jaffa Crvenka, a Šaranović ih je tad odbio. Međutim, Kraš nikad nije poslao službenu ponudu, a Šaranović je tad poručio da planira širiti svoju tvrtku. Navodno je ranije već htio kupiti Kraš.

Šaranović je bio i bliski suradnik tajkuna Miroslava Miškovića s kojim je osnovao najveće srpsko društvo Delta Holding koje posluje na tržištima Srbije, BiH, Crne Gore, Albanije, EU, Rusije i Švicarske. Šaranović je u društvu bio komercijalni direktor zadužen za prodaju igračaka.