ŠTO SE DOGODILO U G. KOTARU? Policajac se navodno spotaknuo i upucao migranta: Prostrijeljenog čovjeka 4 sata nosio do Hitne

U subotu je propucan migrant u blizini Tuhobića u Gorskom kotaru kada je na skupinu od 15-ak migranata naletio pripadnik hrvatske policije. Sve se odvilo na nepristupačnom terenu, a policajac je prvo opalio hitac u zrak kako bi pozvao kolege u pomoć. Policajac se spotaknuo te su okolnosti kako je metak zalutao prema migrantu još uvijek nerazjašnjene. Područje gdje je migrant propucan je šuma u brdu bez puno naseljenih sela.

U Hreljinu, Zlobinu i Plasima, mjestima koja se nalaze u blizini, migranti nisu rijedak prizor. U jednom od spomenutih sela, stanovnici su ispričali da su poslije incidenta s migrantom u subotu vidjeli policiju i vojsku. Ranjeni migrant je s ostalima pokušavao doći do Slovenije, poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Kako neslužbeno doznaje portal 24sata, policajac koji je pucao u migranta je ranjeniku ujedno i pomogao. Nakon što je došao njegov kolega, oni su migranta na rukama nosili više od tri kilometra do vozila Hitne pomoći. Naime, vozilo nije moglo bliže prići mjestu ranjavanja. Nakon što je Hitna migranta odvezla u riječki KBC on je operiran.

Lokalno stanovništvo prijateljski raspoloženo prema migrantima: ‘Nije nas strah’

Stanovništvo iz sela u Gorskom kotaru stalno se susreće s migrantima i nije ih strah. Mnogima su i pomogli te ih nahranili, dali im vode i obukli ih. No, kako kažu, u šumu ne mogu ići. Jedna od stanovnica ispričala je da su u šumi stalno i migranti i vojska koja ih pokupi. Stanovnik jednog sela u blizini kazao je kako je nedavno pomogao 17-godišnjem migrantu.

“Što je htio? Prijaviti se na policiju. Umoran i iscrpljen odustao je od daljnjeg napredovanja. Dali smo mu novu odjeću. Presvukli smo ga cijelog, osim cipela. Mladić je nosio cipele broj 46, a nitko u kući nije imao njegov broj. Zato smo otišli i tražili po cijelom selu nekoga s tolikom nogom. Kad smo mu, napokon, našli cipele, mladi migrant je pričekao policiju, kojoj se dobrovoljno predao”, ispričao je muškarac za 24sata.

No, Gorski kotar je zeznut i za one koji su naviknuli na ekstremne uvjete, a kamo li za one koji mjesecima već hodaju i lutaju. Zato u selima često premoreni migranti mole mještane da zovu policiju.

Ipak, neki imaju i neugodna iskustva

Pajo Vesić iz Rijeke, koji ima starinu u Zlobinu, kaže da često viđa migrante. Tvrdi da često prolaze i noću, no da im nikada nije zvao policiju. Prepričava da se migranti s gornje strane sela znaju spustiti i onda dođe policija s maricama pa ih uhvate i odvedu u Rijeku ili pak negdje drugdje. Iako tamo prolaze i noću, Pajo im nikada nije zvao policiju. Ipak, jedan susjed je imao loše iskustvo s migrantima.

“Parkirao je automobil tu uz cestu, kao što ste sad i vi. Ostavio je ključ, a oni su došli, uzeli mu auto i odvezli se. Otišli su negdje gore, prema granici i probili rampu. Ali policija ih je uhvatila. Susjedu su vratili auto, ali bio je karamboliran”, ispričao je Pajo.

