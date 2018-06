OTKRIVENO ŠTO JE PLENKOVIĆ PRIČAO SA STIEROM I KOVAČOM UOČI SMJENE: ‘Znaš li, Andreju, da ti Milijan Brkić radi o glavi?’

Šef HDZ-a uoči sjednice u ponedjeljak s dvojcem kojeg je potom smjenio vodio je napet razgovor tijekom kojeg su ga upitali i zna li da bi uskoro mogao ‘pasti’ s vrha.

“Znaš li, Andreju, da ti Milijan Brkić radi o glavi?”, pitao je pola sata prije početka sjednice stranačkog vrha Davor Ivo Stier predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića koji je na to odgovorio da sve zna. Potom je Stieru i Miri Kovaču kazao kako će ih smijeniti ito zbog njihovih govora na saboru stranke. “U to ne vjerujem. Znam da se samo čekala prilika za naše smjene, ali život ide dalje”, kazao je na to Kovač, a potom su se uputili na sjednicu.

HDZ-ovci U NEVJERICI NAKON PLENKOVIĆEVOG OBRAČUNA S OPORBOM U STRANCI: ‘Ovaj je opasniji i od Ive Sanadera’

Prije no što su smijenili Stiera i Kovača, u HDZ-u se vodila duga rasprava o nedavnom saboru stranke, pa je veteran Božidar Kalmeta rekao: “Ne može to tako, mora postojati jedinstvo”. Očito je ciljao na Stiera i Kovača, kada je već procurila informacija da će ih zamijeniti Lovro Kuščević i Davor Božinović. Kovač se potm prisjetio, kako je kazao, još nekih sabora kada se kritiziralo vodstvo stranke te je podsjetio da se tada a nikome nije ništa dogodilo. Pritom je dodao da mu nije jasno što je on to govorio, a da bi moglo ugroziti HDZ.

Davor Ivo Stier je, pak, obrazložio svoje stavove na saboru stranke. “Logično je da se govori i o negativnim stvarima, to je, uostalom, i snaga HDZ-a”.

Plenkovićeva zadnja

No, Plenković više nije potezao bilo kakvu odgovornost dvojca već je tek kazao da im trebaju osvježenja te predložio Kuščevića i Božičevića. Uz to, rekao je da Ante Sanader postaje novi potpredsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, a Sunčana Glavak njegova savjetnica za medije u stranci. Milijan Brkić nije mnogo diskutirao, a neki članovi predsjedništva došaptavali su se da voda ide na njegov mlin, te da se riješio dvojice konkurenata.

Nekoliko članova predsjedništva potvrdilo je za Jutarnji list da je rasprava dosegnula kulminaciju kada je Plenković upozorio kako neće više tolerirati soliranje, prije svega u Saboru. “Neki od nas shvatili su da će oni koji se na to odluče ‘letjeti’ iz stranke. Tako više nema glasanja prema savjesti, što je zastupao Kovač”, kazao je jedan HZD-ovac.

LJUTA BORBA NA PREDSJEDNIŠTVU HDZ-a, KOVAČ POKUŠAO SPASITI POZICIJU: ‘Plenkoviću se ništa nije dogodilo prije dvije godine, to su dvostruki kriteriji’

Najkritičniji Milinović

Nešto kritike na to su uputili i Ivana Maletić te Ivan Domagoj Milošević ističući kako je nužno da ljudi imaju svoja mišljenja i da ih zbog toga ne treba sankcionirati.

Među najkritičnijim prema stranačkom vrhu bio je Darko Milinović koji je rekao: “Vi tamo u Lici nagovarate ljude da glasaju protiv mene. To nije u redu”. Iako je diskusija bila krajnje naelektrizirana uslijedile su smjene.

Mnogi članovi predsjedništva kažu da je diskusija bila krajnje naelektrizirana, iako se unaprijed znalo da slijedi paket novih kadrovskih rješenja te kako se to više ne može promijeniti. “Mora se govoriti pozitivno na saboru stranke”, poručivali su oni koji su podržali smjene.

Kovač je nakon smjene kazao da za razloge treba pitati Plenkovića, a Stier da njegov način nije rušiti nego uvijek biti konstruktivan i graditi. “U Hrvatskoj imamo ozbiljan problem što se tiče klijentelizma, to nije samo moja procjena. S time se treba suočiti, i drago mi je vidjeti da u HDZ-u ima snage. Bit će sigurno prepreka, ali vjerujte mi da ćemo sve ostvariti”, kazao je Stier nakon smjene.