OTKRIVENO ŠTO JE MAMIĆ REKAO PRIJATELJIMA NAKON DANAŠNJE BURNE PRESSICE: ‘Jesam li ja kreten? Do kad će se mene provocirati?’

Nakon pressice na kojoj je i sam dobio verbalni šamar kakvog je inače navikao dijeliti, Zdravko Mamić pita se – jesam li ja kreten?

Nakon svoje današnje konferencije za medije, koja će uvelike ostati zapamćena po tome što mu je jedan novinar uzvratio istom mjerom, Zdravko Mamić svoje je prijatelje pitao – “Jesam li ja kreten?!”, javlja Jutarnji list.

Mamić je ranije prekinuo pressicu zaključivši kako nema više pitanja za njega, no prije toga je uspio izvrijeđati jednu novinarku koja ga je pitala može li dokazati da je sud pogriješio u slučaju Modrićevog aneksa ugovora. Ipak, uspio je i sam dobiti verbalni šamar i to od novinara koji ga je pitao je li planirao bijeg i je li prije toga osoblju hotela dijelio novac, na što mu je Mamić rekao kako je “čuo da navodno puši svojim kolegama” te ga molio da mu prokomentira to.

“Aj vi meni popušite pa ću vam prokomentirat”, rekao je novinar koji, očito, nije mogao prešutjeti odbjeglom Mamiću.

Osiguranje je potom ispratilo novinara iz hotela, a Mamić je prekinuo pressicu. “Znam, moje ponašanje je neobranjivo, ali kada će se mene prestati provocirati, do kada”, pitao je Mamić okupljene.

NOVINAR PORUČIO ZDRAVKU MAMIĆU: ‘Aj vi meni popušite, pa ću vam prokomentirat’

“Afera SMS je unutarstranačka stvar”

Na spornoj konferenciji za novinare Mamić je potvrdio kako je imao kontakte s Franjom Vargom, MUP-ovim stručnjakom kojega se povezuje s aferom SMS i kompromitiranjem vodećih državnih dužnosnika. Pojasnio je kako mu je u više navrata dao 200.000 eura za informacije tko je iscrtao svastiku na Poljudu, ali i tko je sudjelovao u namještanju njegove osude.

“Rekao mi je da ima još nešto važnije. Imao je informacije kako se radi pritisak na suđenje. Počeo mi je to slati. Molio me stalno da mu pomognem. Kuća pod ovrhom, bio je bolestan. Vargi sam isporučio skoro 1,5 milijuna kuna, oko 200.000 eura, i to isključivo s jednim ciljem jer je meni njega bilo žao”, rekao je Zdravko Mamić. On je, po osobnim tvrdnjama, sva saznanja koja je dobio od Varge podijelio s policijom i DORH-om. Potvrdio je i da je iz Dinama isplaćen dio pomoći Vargi jer on iz Međugorja nije imao drugog načina poslati pomoć, ali je dodao da je njegov brat Zoran kasnije izmirio sve obveze.

Mamić je uvjeren kako je afera SMS povezana s unutarstranačkim ratom u vladajućoj stranci.

„Ja sanjam da se ta afera raščisti zbog higijene Hrvata. Ja sam postao sredstvo preko kojega se pokušava kompromitirati vladajuća stranka. To je borba koja je isključivo služila za međustranačke i ljudske obračune. Varga je bio opsjednut da uništi Milijana Brkića”, rekao je Mamić. Pri tome je rekao kako se njegovi dojmovi ne podudaraju s onim što su mediji objavljivali u ovoj aferi.

[VIDEO] BJEGUNAC MAMIĆ OTKRIO DETALJE O AFERI ZBOG KOJE RATUJU PREMIJER I PREDSJEDNICA: ‘Vargi sam dao 200 tisuća eura, bilo mi ga je žao’

Odgojio Lovrena i Modrića

Mamić je komentirao i uspjehe hrvatskog nogometa kazavši kako on ima ogromnu ulogu u posljednjim rezultatima.

“Hrvatska je druga na svijetu, Modrić je najbolji na svijetu, mladi su se plasirali u Italiju, Dinamo je u proljeće u Europi, juniori su već otišli u proljeće. Već najavljujem dvostruku titulu”, rekao je Mamić i dodao kako je njegovih 14 od 22 igrača bilo na Svjetskom prvenstvu.

“Ja sam uzeo Lovrena i Modrića, ja sam ih odgojio i stvorio. I večeras kada Luka Modrić bude primao nagradu u Parizu, u normalnim okolnostima je trebao reći da se zahvaljuje svima, obitelji, ali i Zdravku Mamiću. Naravno da to neće reći jer su ga preplašili, ubili, napravili su lažova i krivokletnika”, rekao je Mamić.

Dodao je kako nema konktakta s Modrićem, ali da je “najponosniji čovjek na svijetu” zbog večerašnjeg priznanja.