Prošla su dva tjedna od afere u kojoj je ministarsku fotelju izgubio Damir Filipović, a USKOK-ovi izvidi još traju.

Njegov savjetnik Jurica Lovrinčević ispitan je još prošli tjedan, ali kao građanin, ne kao osumnjičenik. O aferi "Mreža" nije puno otkrio, piše Danas.hr.

Iz izvora bliskih bivšem savjetniku doznaje se da je samo rekao da nije niti namjeravao niti uzeo za sebe.

Tvrdi da je samo htio pomoći novinaru Marinu Vlahoviću zbog njegove situacije. Ipak, angažirao si je poznatu zagrebačku odvjetnicu.

USKOK-u je jedino ostalo ispitati bivšeg ministra gospodarstva koji uporno tvrdi da s aferom nema veze.

Javnost je doznala prije dva tjedna

Podsjetimo, sve je počelo kada je novinar Marin Vlahović preko Nacionala otkrio kako je Jurica Lovrinčević lokalnoj televiziji Mreža TV nudio zakup oglasnog prostora preko državnih institucija, a zauzvrat tražio da mu se isplati polovina iznosa.

"Ja sam ove godine izvukao 140 hiljada eura, mogu i iduće godine isto, minimalno. Barem dok sam tu u Ministarstvu, tu di pada lova, tak da, love ima, nije problem, da, da…", samo je dio onoga što je Lovrinčević rekao novinaru Vlahoviću, a javnost je za to saznala kada je uz snimku objavljen i transkript njihova razgovora.

Kada su završili na ispitivanju u USKOK-u pričali su satima. Nudili su i nova saznanja oko drugih korupcijskih afera.

Vlahović ništa ne potvrđuje

Marin Vlahović ništa od toga ne želi potvrditi, ali jasno poručuje:

"Ta afera je definitivno puno šira, jer ukazuje na korupciju odnosno potkupljivanje medija, specifične odnose s medijima, ali i na još neke druge stvari. Ako se tako dijelio novac za oglašavanje, kako se dijeli drugi novac, kako se dogovaraju drugi poslovi", kaže.

Vlahović dodaje da je najveći problem što se korupcijski slučaj pretvorio u politiziranje:

"Primjećujem i sve veći pritisak prema sebi osobno u smislu koji su moji motivi, u krajnju liniju zašto sam prihvatio to. Pokušava me se diskreditirati, difamirati kao osobu. Izvjesno je iz svega što je objavljeno da sam se bavio time dulje vrijeme, da sam istraživao dulje vrijeme, znači da sam imao namjeru to razotkriti. I kada sam skupio dovoljno dokaza, to sam i učinio", objašnjava.

USKOK bi mogao doznati kako je izgledao način korumpiranja i od brojnih direktora državnih tvrtki koje su upleli u ovu priču.