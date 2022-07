Najizazovniji dio bio je sam početak izvedbenih radova na Pelješkom mostu, kazao je za N1 televiziju Goran Legac, voditelj projekta cestovnog povezivanja južne Dalmacije. Također, kao izazovan dio posla ističe i zabijanje najdužih pilota na svijetu koji su dovezeni iz Kine.

“Osim mosta Pelješac dovršena je i većina projekta, koji se sastoji od 32 km cesta, mostova i tunela. Gotovo je 24 km, zadnjih osam kilometara je u visokoj fazi izvedbe radova i očekuje se da će krajem godine biti spremni završni radovi”, govori Legac.

Iako je izgrađen na trusnom području, Legac kaže kako je Pelješki most spreman za sve scenarije.

"U statičkom i dinamičkom smislu, pri proračunu same konstrukcije je uzeta u obzir seizmičko opterećenje. Ne samo mosta nego i drugih objekata u trasi. Most je doista na visokorizičnom području i to je najviša potresna zona koja je uzeta u obzir pri projektiranju mosta", rekao je Legac za N1 televiziju.

Grandiozan program počinje u 8 ujutro...

Podsjetimo, u utorak se Pelješki most otvara za promet.

Program otvorenja mosta počinje ujutro u 8 sati u Brijesti, budnicom nekoliko orkestara iz Dubrovačko-neretvanske županije, slijedi u 9 sati utrka trkača svih generacija, u 12 sati kratka utrka lađara ispod mosta, uz nastupe klapa, kulturno-umjetničkih društava i drugih tijekom dana do večernjih sati.

Na strani odmorišta Brijesta most će biti otvoren od 10 sati za sve građane i posjetitelje koji njime žele prošetati (do prvog pilona).

Svečanost u Komarni počinje u 20.15 i predviđeno je da će trajati oko sat i pol, uz nastupe Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Dubrovačkih trombunjera, Lada, Linđa, plesnih skupina, kulturno-umjetničkih društava, pjevača, Hrvatsko glazbeno društvo Sv. Cecilija izvest će Morešku, a bit će izvedena i skladba Mateja Meštrovića specijalno komponirana za ovu prigodu.

Za kraj vatromet i Rimčeva Nevera

U sklopu glazbeno-scenskog programa kratko će se obratiti župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, kao izaslanica predsjednice Europske komisije, potpredsjednica EK Dubravka Šuica, video porukom kineski premijer Li Keqiang, a potom premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te predsjednik Republike Zoran Milanović.

Svečanost u Komarni završit će izvedbom “Himne slobodi”, vatrometom tijekom kojeg će zvoniti i zvona svih crkava Dubrovačke biskupije te blagoslovom mosta, a prvi će njime nakon otvaranja proći motociklisti braniteljskih postrojbi. Tijekom vatrometa mostom će proći i dva automobila hrvatske proizvodnje – Rimčeva Nevera te automobil koji “gradi” proslavljeni automobilistički as Niko Pulić.

Pelješki most od ponoći otvoren za sve

Ispod mosta bit će usidrene brojne barke i brodovi, kao i trajekt koji prima oko 400 ljudi, a s obzirom na prostorno ograničenje – nije predviđeno da na samom prostoru mosta bude velik broj građana. Iz Vlade apeliraju na sve građane da se suzdrže od ispaljivanja bilo kakvih raketa i donošenja pirotehnike s obzirom na velike vrućine odnosno opasnosti od požara.

Redovan promet Pelješkim mostom krenut će u ponoć.