OTKRIVENO NA ČEMU ĆE KOLINDA TEMELJITI SVOJ PROGRAM: Predsjednica je ipak u malom problemu, spominje se novi ‘crni labud’

Potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković tvrdi kako će kampanja biti skromnija nego prije, a kao i dosad novac će se pokušati namaknuti donatorskim večerama

Istog datuma u isto vrijeme, ali pet godina kasnije, Kolinda Grabar Kitarović predstavit će svoj program kojim će pokušati osigurati novih pet godina na Pantovčaku. Danas je na savjetovanju o ekonomskoj politici Hrvatske kritizirala ekonomsku situaciju, pritom otkrivši na čemu će temeljiti program, kojeg će predstaviti u dvorani Globus na Zagrebačkom velesajmu 11. studenog u 11 sati.

Između ostalog, javlja RTL, trebao bi biti i prijedlog s njenog govora povodom objave kandidature, koji se tiče povećanje plaće svima. Sve je začinjeno sloganima “Za bolju Hrvatsku” i “Zato što vjerujem u Hrvatskoj”.

Sličnosti i razlike u pet godina

Mnogo je sličnosti između sadašnje i prethodne predsjedničine kampanje, no neke su se stvari bitno promijenile i to bi moglo utjecati na uspjeh na izborima. Šef ove kampanje je Ivan Anušić, a prije pet godina je to bio Miro Kovač, koji se u međuvremenu pretvorio u oponenta Andreja Plenkovića.

Anušić, pak, želi zadržati formulu uspjeha iz 2014. te u 2000 ljudi prisutnih na predstavljanju programa okupiti i cijeli vrh HDZ-a.

“Na to ćemo doći svi iz stranke, nadam se. A stranka će biti jedinstvena. Sve drugo ne bi bilo dobro”, rekao je potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković i dodao kako smatra da neće biti crnih labudova.

Čarke i lošije financije

Na isto pitanje nije htio odgovoriti ni “stručnjak za crne labudove”, inače šef HDZ-ovog odjela za analitiku i članstvo, Robert Kopal. Istodobno je prvi čovjek HDZ-a u Zagrebu, Andrija Mikulić na motivacijski skup pozvao i članove zagrebačkog HDZ-a, iako je u “na ratnoj nozi” sa šefom Zagrebačke skupštine, Dragom Prgometom. No, osim internih čarki, najveći bi problem mogao biti novac.

“To je danas sve skupa puno puno skromnije nego što je bilo prije nekoliko godina, i za EU izbore i za predsjedničke. Bit će i donatorskih večera, dobili smo obavijest i o tome. Vidjet ćemo koliki će biti odaziv i na tim večerama”, rekao je Butković.