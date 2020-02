OTKRIVENO KUDA JE TOLIKO ŽURIO DRUGI ČOVJEK POLICIJE: Ovo je zadatak zbog kojeg je vozio tri puta brže od dopuštenog

Kao i zašto se kod njegove ostavke nije spominjao tajni zadatak, zašto ga je policija uopće zaustavila…

Bivši zamjenik ravnatelja policije Josip Ćelić oslobođen je optužbe za prebrzu vožnju jer je sud zaključio da je bio na službenom zadatku i da nije ugrožavao druge sudionike u prometu. Ćelić koji je bio snimljen u prekršaju 12. ožujka kako vozi trostruko većom brzinom (165,6 km/h) od dopuštene u naseljenom mjestu. Nakon što je RTL objavio snimku Ćelićeve jurnjave, on je podnio ostavku te je premješten na drugo radno mjesto u MUP-u.

No pravomoćno je oslobođen na Prekršajnom sudu u Zadru, zato što je bio na tajnom zadatku. Iako je taj dio sudske rasprave bio zatvoren za javnost, Jutarnji neslužbeno doznaje kako je hitao prema Zadru na sastanak u vezi s razrješenjem kaznenog djela trgovine oružjem, a nakon što je prethodno odradio redovni kolegij u Ravnateljstvu policije u Zagrebu.

Iako je mogao uzeti i službeno vozilo i vozača, Ćelić, koji ga i inače nije koristio, na put je krenuo sam u privatnom Audiju. Ističe se i kako Ćelić nije imao primjedbi na postupanje kolega koji su ga zaustavili, potpisao je dokumentaciju i nastavio vožnju.

No nastavljaju se procesi protiv čelnika zadarske prometne policije koji su čitav slučar “bunkerirali” u ladici zbog zloporabe položaja i ovlasti, a policajac koji je snimku dostavio medijima udaljen je s dužnosti i ustanovljeni su propusti ukupno pet policajaca u lancu odgovornosti.

Bez obzira na epilog tih procesa ostaju brojna otvorena pitanja. Prometni stručnjak Željko Marušić ističe kako je obrazloženje presude prilično problematično. . “Ne može se radi sprječavanja jedne ugroze, praviti druga, možda i gora”, kaže stručnjak. Slikovito opisuje kako bi mu pri toj brzini za zaustavljanje trebalo oko 100 metara, a da je tom brzinom pogodio osobni automobil “samljeo bi ga kao da ga je pogodio zahuktali tegljač”. Dodaje i kako netko tko bi se priključivao sa sporedne ceste ne bi ni teoretski mogao na vrijeme spaziti automobil kojem bi trebao dati prednost.

Ako je bilo hitno, zašto ga policija zaustavila?

No puno je veći problem onaj unutar same policije. Policijski je presretač trebao znati putanju, tip i registarske oznake vozila na “tajnom i žurnom” zadatku, kako ne bi besmisleno trošio vrijeme, a time što ga je policija bespotrebno zaustavila, možda ga je i spriječila u izvršenju tajnog zadatka. Također, kada je procurila snimka njegove jurnjave, nitko iz policije nije spominjao tajni zadatak nego tek propust.

Jutarnji nagađa kako iza svega možda leži izbacivanje Ćelića iz konkurencije za čelnu poziciju policije.

Htjeli se riješiti konkurencije?

Ćelić je prikazivan kao najbogatiji policajac, vlasnik nekoliko nekretnina i vile na moru. I to je ono što je bivšeg zamjenika glavnog ravnatelja policije, bivšeg načelnika PU karlovačke, mobilne prometne jedinice Kobre, specijalca i jednog od zapovjednika najelitnije jedinice Specijalne policije ATJ Lučko i karijernog policajca, koji je prošao sva ratišta, bio svjedok u slučaju Grubori, pratilo kroz karijeru. Njegovu poziciju zamjenika ravnatelja,

Neki su vidjeli i kao posljednju stepenicu Ćelićeve ambicije da postane ravnatelj policije, ali na to mjesto, kako nam kažu oni koji ga poznaju, on nije niti atakirao. No, kažu, u krugu onih koji su ga željeli eliminirati upalile su se “lampice” pa im je na kraju uspjelo maknuti ga, iako ne u potpunosti jer je ostao u policijskom sustavu.