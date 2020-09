OTKRIVENO KOLIKU ĆE PLAĆU IMATI MARIĆ? Napustio Vladu zbog afere, a jedini je došao na drugi krug testiranja

U HC-u ističu kako je ‘plaća propisana internim aktima’

Goran Marić, bivši ministar državne imovine koji je sam napustio Vladu nakon otkrivene afere s nekretninama, angažiran je kao savjetnik Uprave Hrvatskih cesta te je posao u Zagrebu dobio na neodređeno vrijeme. To radno mjesto u ovoj državnoj tvrtki do sada nije postojalo, no Hrvatske ceste ističu kako je „odabran u javno objavljenom natječaju za zapošljavanje, nakon … složenog selekcijskog postupka“. Dodaju kako je na višu selekcijsku razinu pozvano troje kanditata, ali se samo Marić pojavio.

‘Ne postoji postupak’

Pritom, afera s prodajom zemljišta zbog koje i otišao iz Vlade te koja je zainteresirala i USKOK, Hrvatske ceste ne zanima.

“Hrvatske ceste nisu upoznate da postoji postupak koji bi na bilo kakav način kriminalizirao rad Gorana Marića kao bivšeg ministra” ističu.

Iz te državne tvrtke Indexu nisu htjeli odgovoriti koliku bi plaću Marić trebao imati te su poručili da je “plaća propisana internim aktima Društva, te predstavlja tajni podatak, ali neće biti ni veća, ni manja nego što bi bila za drugu osobu koja bi radila na istom radnom mjestu”. No, kako piše Jutarnji, prema nekim neslužbenim informacijama iz HC-a, Marićeva savjetnička plaća navodno bi mogla biti oko 10.000 kuna jer predsjednik Uprave ima oko 17.000.