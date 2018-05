U slučaju da poslodavac ne isplaćuje plaću, većina ispitanih, njih 48 posto, kaže da bi takvog poslodavca prijavili. Njih 15 posto bi poslodavca prijavilo i odmah dalo otkaz. Samo 4 posto ispitanika ne bi poduzelo ništa, a njih dva posto ne zna.

Istraživanje Dnevnika Nove TV koje je provela agencija Ipsos na uzorku od 602 radno sposobna stanovnika u dobi od 15 do 65 godina otkrilo je bi li sudionici ovog ispitivanja radije radili u državnoj ili privatnoj tvrtki, što im je važno prilikom odabira posla, poštuju li njihovi poslodavci zakone te kako im je reguliran radni odnos. Istraživanje je provedeno od 24. do 26. travnja 2018. godine.

Mladi bi radije radili kod privatnika, a stariji radnici u državnoj službi

Većina ispitanika zaposlena je u privatnom sektoru, no njih 68 posto smatra da je ipak bolje raditi u državnoj tvrtki. Samo 21 posto ispitanika smatra da je bolje raditi za privatnika, a njih 7 posto kaže da je u oba slučaja isto. Četiri posto ispitanika reklo je da ne znaju odgovoriti na ovo pitanje. Pokazalo se da mladi ispitanici imaju drugačije mišljenje od onih starijih: 54 posto ispitanika u dobi do 30 godina smatraju da je bolje raditi u državnoj tvrtki, dok njih 49 posto misli da je kod privatnika bolje. 74 posto ispitanika u dobi od 45 do 59 godina smatra da je bolje raditi u državnoj tvrtki, dok oni stariji od 60 to smatraju u većem obimu. Čak 77 posto ispitanika starijih od 60 reklo je da je bolje raditi u državnoj tvrtki, nego u privatnoj.





Čini se da je plaća ipak presudna pa tako 61 posto ispitanika radije bira raditi kod privatnika s većom plaćom, nego u državnoj službi s manjom plaćom. 33 posto njih smatra suprotno, a jedan posto ispitanika reklo je da im je svejedno. Pet posto njih ne zna odgovor na to pitanje. Između rada kod privatnika ili rada u državnoj upravi, većina je za rad kod privatnika, točnije, njih 58 posto, a u državnoj administraciji bi željelo raditi 35 posto ispitanika.

Svejedno je 2 posto ispitanika, a ne zna njih 5 posto, pokazalo je istraživanje Dnevnika Nove TV.

Kod izbora posla najvažnija je visina plaće

Visina plaće najvažnija je kod izbora posla za 20 posto ispitanika. Za njih 15 posto najvažnija je dobra atmosfera i napredovanje i usavršavanje na poslu, a njih 14 posto reklo je da im je presudno imati ugovor na neodređeno. 11 posto njih smatra da je važno da im posao bude blizu stana, a 25 posto ispitanika navodi druge kriterije, poput radnog vremena, zanimljivosti posla i broja dana godišnjeg odmora. Većina građana, njih 67 posto, odbila bi ponudu nesezonskog posla u drugom dijelu Hrvatske uz preseljenje, čak i ako je bolje plaćen. 33 posto ispitanika takvu bi ponudu prihvatilo. Među onima koji bi prihvatili većina je mlađih radnika, dok bi oni između 30 i 44 godine odbili takvu ponudu (njih 75 posto).

U slučaju da poslodavac ne isplaćuje plaću, većina ispitanih, njih 48 posto, kaže da bi takvog poslodavca prijavili. Njih 15 posto bi poslodavca prijavilo i odmah dalo otkaz. Samo 4 posto ispitanika ne bi poduzelo ništa, a njih dva posto ne zna.

Većina poslodavaca ipak ispunjava obveze iz Zakona o radu

Većina ispitanika (74 posto) ima ugovor na neodređeno, dok njih 23 posto ima ugovor na određeno. Jedan poslo radnika ima ugovor o djelu, a 2 posto nešto drugo, dok jedan posto radnika ne zna. Među mladim radnicima 48 posto ispitanih ima ugovor na neodređeno, a njih 42 posto na određeno, dok među onim radnicima od 45 do 59 godina njih 88 posto ima ugovor na neodređeno. Uvjetima rada, pravima i plaćom, zadovoljno je 67 posto ispitanika. Njih 19 posto je podjednako zadovoljno i nezadovoljno, dok 14 posto nije zadovoljno. Zanimljivo, i ovdje vidimo veće zadovoljstvo kod mladih do 30 godina, kojih je 80 posto, a kod radnika od 45 do 59, zadovoljstvo je mnogo niže, točnije, njih 60 posto.

Na pitanje poštuje li poslodavac propise Zakona o radu, 48 posto ispitanika kaže da ih u potpunosti ispunjava. Da poslodavac uglavnom ispunjava obveze iz Zakona o radu misli njih 38 posto, dok njih 11 posto misli da poslodavac ne ispunjava obveze zakona o radu. Ne zna njih 3 posto.