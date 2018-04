OTKRIVENO KAKO JE TREBALA IZGLEDATI NESTRANAČKA VLADA RH: Predsjednica je 2015. imala spreman popis privremenih ministara

Objavljena su imena ljudi koji su trebali postati hrvatski ministri prema izboru predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Nakon što je Boris Jokić, bivši voditelj Ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu, u intervjuu za Točku na tjedan N1 televizije izjavio da je krajem 2015. godine pristao na poziv predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović da postane ministar znanosti i obrazovanja, predsjednica je potvrdila da je doista u to vrijeme imala spremne kandidate za novu Vladu RH. Naime, nakon pet krugova konzultacija o formiranju vlade postojala je opasnost da ne bude sastavljena potrebna parlamentarna većina pa bi Hrvatska ostala bez vlade.

Predsjednica se držala odredbi Ustava

“U iznimno osjetljivim okolnostima predsjednica se striktno držala odredbi Ustava i cijeli proces vodila uvažavajući stručno mišljenje najuglednijih hrvatskih profesora ustavnog prava. U sklopu tog procesa, predsjednica je obavila razgovore s brojnim pojedincima kako bi u slučaju potrebe, tj. neuspjeha konzultacija, mogla imenovati nestranačku Vladu koja bi, sukladno Ustavu, zemlju vodila do novih izbora. Jedan od kandidata za ministra obrazovanja bio je i g. Boris Jokić koji je izrazio spremnost prihvatiti tu dužnost. No, kako je u međuvremenu ostvarena potrebna parlamentarna većina, s mandatarom g. Tihomirom Oreškovićem ni do kakvog formiranja nestranačke Vlade nije došlo”, odgovoren je iz Uzreda predsjednice na upit N1 Televizije.

Evo kako bi izgledala nestranačka Vlada

Jutarnji list objavio je imena o istalih potencijalnih ministara u toj nestranačkoj vladi koju je trebao voditi Damir Vanđelić, aktualni predsjednik uprave Croatia osiguranja. Uz premijersku funkciju trebao je obnašati i dužnost ministra gospodarstva.



Evo i ostalih kandidata s kojima je, prema izvorima Jutarnjeg lista, predsjednica razgovarala o preuzimanju dužnosti u nestranačkoj vladi: Mate Granić – ministar vanjskih i europskih poslova, Nikola Brzica – ministar obrane; Anamarija Kirinić – ministrica unutarnjih poslova; Bruna Esih – ministrica socijalne skrbi; Ljiljana Levatić-Uskoković – ministrica pravosuđa; Danijela Mihalić Gračan – ministrica turizma; Milana Vuković Runjić – ministrica kulture; Mario Zovak – ministar zdravstva; Mate Radeljić – ministar uprave; Zdravko Marić – ministar financija; Boris Jokić – ministar znanosti i obrazovanja; Miroslav Božić – ministar poljoprivrede; Jadranka Juriša – ministrica prometa; Nataša Mikuš Žigman – ministrica regionalnog razvoja i fondova EU; Davorko Vidović – ministar rada i mirovinskog sustava.