OTKRIVENO KAKO ĆE VLADA POMOĆI ONIMA KOJI SU MORALI ZATVORITI ZBOG NOVIH MJERA: ‘Razgovarat će se i s bankarima…’

Nakon uvođenja još restriktivnijih mjera borbe protiv koronavirusa, Vlada je odlučila pomoći svima čije je poslovanje pogođeno novim mjerama. Poduzetnici i dalje mogu računati na postojeće subvencije plaća od 4000 kuna po zaposlenom, imat će pravo i na otpis plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, odgodu plaćanja poreza, a ići će se i na neke dodatne mjere za najpogođenije sektore nakon razgovora s predstavnicima strukovnih udruga, doznaje Jutarnji list.

Predstavnici Ministarstva financija trebali bi razgovarati i s bankarima kako bi se onima koji će biti zatvoreni omogućili moratoriji na kredite, a apelirat će se i na najmodavce. Vjeruje se da će banke pomoći radnicima koji budu trebali moratorij na kredite. U Vladi računaju da će se lakše postići dogovor jer se ne ide u snažan lockdown kao na proljeće.

Ministar rada Josip Aladrović jučer je istaknuo da pogođeni poduzetnici ipak neće moći računati na to da će im država pokriti 75 posto prihoda koje su imali u istom mjesecu prošle godine, kao što to ima Njemačka, jer to proračun ne bi mogao izdržati. Ministar je dodao i da će svaka epidemiološka mjera imati i ekonomsku protumjeru.

VLADA SE SPREMA POMOĆI GOSPODARSTVU: ‘Svaka epidemiološka mjera imat će i ekonomsku protumjeru’

“Vlada će pomoći svim subjektima koji se nađu u nepovoljnoj situaciji, a nove će se ekonomske protumjere objaviti ovih dana, nakon finaliziranja novih epidemioloških mjera”, najavio je ministar.

‘Neće utjecati na projicirani pad BDP-a’

Mjera subvencija na plaće za očuvanje radnih mjesta, objašnjava za Jutarnji Zvonimir Savić, premijerov posebni savjetnik za ekonomiju, moći će se financirati iz programa SURE.

On ne vjeruje da će ovo djelomično zaključavanje u značajnom omjeru utjecati na projicirani pad BDP-a za ovu godinu od osam posto.