OTKRIVENO KADA PFIZEROVO CJEPIVO STIŽE U SPLIT: Neće ga biti dovoljno za sve, na cijepljenje kod obiteljskih liječnika ćemo još pričekati

Cjepivo protiv Covida u Split stiže do nedjelje, a cijepljenje počinje 28. prosinca: ‘Prvo ćemo cijepiti djelatnike u Respiracijskom centru KBC-a Split, naravno tko od njih to hoće, jer je cijepljenje dobrovoljno’

Dr. Bernard Kaić, voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), izvijestio je da Pfizer/Biontech cjepivo protiv koronavirusa u Hrvatsku stiže u subotu 26. prosinca. U Splitu očekuju da će cjepivo u Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) stići najkasnije u subotu navečer ili u nedjelju tijekom dana, javlja Slobodna Dalmacija.

U Split će za početak stići 800 doza cjepiva. Prim. dr. sc. Željka Karin, ravnateljica NZJZ SDŽ, rekla je za Slobodnu Dalmaciju da će s cijepljenjem protiv Covida u Splitu započeti najkasnije u ponedjeljak 28. prosinca.

“U Hrvatsku će u prvoj turi doći oko 8000 doza cjepiva, što znači da će Split dobiti oko 10 posto svih doza. Prvo ćemo cijepiti djelatnike u Respiracijskom centru KBC-a Split, naravno tko od njih to hoće, jer je cijepljenje dobrovoljno. Potom djelatnike Hitne pomoći koji izlaze na teren i koji su u doticaju sa zaraženima, pa zatim i one koji borave u domovima za starije i nemoćne. Naravno, ponavljam cijepljenje je na dobrovoljnoj bazi, kazuje dr. Karin.

NADIRE JOŠ JEDAN VAL STRAHA: Novi soj virusa ima daleko više mutacija; Je li on uzrok eksplozije zaraženih na sjeveru Hrvatske?

PUNO JE NEDOUMICA O CJEPIVU KOJE PRVO STIŽE U HRVATSKU, NAŠ STRUČNJAK DAO NEKE ODGOVORE: Evo tko se i zašto neće smjeti cijepiti njime

Neće biti cjepiva za sve

U domovima za starije i nemoćne u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima oko tri tisuće onih koji koriste usluge tih domova. Očigledno, u prvoj turi cijepljenja neće biti cjepiva za sve. “Tako je. Zbog toga ćemo u tim domovima prvo cijepiti one koji su najstariji i zbog svog zdravstvenog stanja najugroženiji zarazi. No, mi računamo kako će druga tura cjepiva u Hrvatsku doći već na kraju prvog tjedna siječnja, odnosno najkasnije do sredine siječnja”, zaključuje prim. dr. sc. Željka Karin.

NZJZ je sve pripremio za cijepljenje, a stigao je i zamrzivač, u kojemu će se na temperaturi minus 70-80 stupnjeva Celzijusa pohraniti cjepivo.

Cijepljenje će u cijeloj Europi započeti 28. prosinca. U ovoj prvoj fazi cijepljenja, cjepivo vjerojatno neće biti distribuirano prema liječnicima obiteljske medicine koji bi trebali obavljati procjepljivanje građanstva.

‘NE ZNAMO HOĆEMO LI USPJETI DOSEĆI KOLEKTIVNI IMUNITET’: Epidemiologinja otkriva sve o cjepivu, ali i tko ga ne bi smio primiti

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.