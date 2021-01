OTKRIVENO KADA BI SE MOGLO CIJEPITI RADNO AKTIVNI I ZDRAVI HRVATI: ‘Do ljeta ćemo svi biti mirniji’

Već se neko vrijeme postavlja pitanje kada će, nakon starijih osoba, kroničnih bolesnika, zdravstvenih radnika, kao i djelatnika i štićenika u sustavu socijalne skrbi, na red za cijepljenje doći i ostalo radno aktivno stanovništvo. Iznimka su, naravno, ljudi u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje se svi mogu cijepiti zbog teškog pridržavanja epidemioloških mjera nakon razornog potresa.

Ostatak stanovništva na red za cijepljenje mogao bi doći nakon što u Hrvatsku stigne AstraZenecino cjepivo, koje je danas podnijelo zahtjev Europskoj uniji za odobrenje, doznaje Index. Očekuje se bi se radno aktivno stanovništvo moglo početi cijepiti u veljači.

27. prosinca u Hrvatskoj je službeno krenulo cijepljenje protiv koronavirusa, a prva osoba koja je primila cjepivo je 81-godišnja štićenica Doma za starije osobe na zagrebačkoj Trešnjevki, Branka Aničić.

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da zna kad će i radno aktivno, zdravo stanovništvo doći na red za cijepljenje, ali da nije na njemu da to otkriva te je istaknuo kako je za to nadležan Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Šefu HZJZ-a, Krunoslavu Capaku portal Index poslao je službeni upit i pokušao stupiti u kontakt s njime, no odgovor nisu dobili. Od krugova bliskih Capaku navedeni portal ipak doznaje se da će radno aktivno stanovništvo na red doći kad u Hrvatsku stigne cjepivo AstraZenece, a očekuje se da bi to moglo biti tijekom veljače.

“Dosad smo cijepili 30.000 ljudi, a od AstraZenece smo naručili 2.7 milijuna doza cjepiva. Kad njihovo cjepivo dođe, a očekujem da bi to moglo biti u veljači, onda ćemo cijepiti i radno aktivno stanovništvo. Prioritet sad ima potresom pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije, tamo je upućena kompletna prva pošiljka Modernina cjepiva”, rekao je izvor blizak Capaku za Index. Upravo je u toj županiji nakon razornog potresa u samo dva dana udvostručen broj novozaraženih.

Što se tiče dolaska AstraZenecinog cjepiva u Hrvatsku, danas je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila kako je britansko-švedska farmaceutska tvrtka AstraZeneca podnijela Europskoj uniji zahtjev za odobrenje svog cjepiva.

Good news! @AstraZeneca has applied to @EMA_News to have its vaccine authorised in the EU. @EMA_News will assess the vaccine’s safety & efficacy.

Once the vaccine receives a positive scientific opinion, we will work full speed to authorise its use in Europe.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 12, 2021