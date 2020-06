OTKRIVENO JE ODAKLE JE STIGAO NOVOZARAŽENI KORONAVIRUSOM: ‘Osoba otamo do Hrvatske može stići za dva sata’

Rabljaninu je nakon više od dva mjeseca test pokazao zarazu, a oboljeli iz Zagreba je poptuno novi slučaj

“Broj novooboljelih u Republici Hrvatskoj u 24 satnom razdoblju je dva, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2249. Oboljeli su iz Primorsko-goranske županije i Grada Zagreba“, objavio je Stožer u 14 sati.

Rabljanin već dugo u izolaciji, ali bez simptoma

Kod Rabljanina, koji je iz Austrije stigao na Rab još 17. ožujka, i bio je u samoizolaciji, testiranjem je u utorak utvrđeno da je pozitivan na koronavirus.

Posljednji slučaj novooboljele osobe od koronavirusa u Primorsko-goranskoj županiji zabilježen je prije 49 dana. Rabljanin je bio u samoizolaciji preventivno, nakon dolaska iz Austrije gdje radi. Testiran je sad prije povratka u Austriju. Epidemiolozi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije smatraju da se najvjerojatnije radi o staroj zarazi koja se dogodila još u vrijeme dok je boravio u Austriji. Muškarac je cijelo vrijeme bio bez simptoma i najvjerojatnije nije mogao biti zarazan za okolinu.

‘To je jedan potpuno novi slučaj’

No zagrebački slučaj je novi, a nije ga prijavio i zagrebački stožer u svom izvještaju u 12 sati

“Mi objavljujemo podatke do 12 sati, a Nacionalni stožer presjek podataka uzima kasnije. Do 12 sati nije bilo novog slučaja u Zagrebu, no kasnije je evidentiran jedan novi slučaj i on je ušao u izvješće Stožera u 14 sati”, objasnio je pročelnik gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč, prenosi Index.

Istaknuo je kako je i ovdje riječ o uvezenom slučaju obzirom na to da je oboljeli došao iz BiH.

„Znate da su tamo dva žarišta, u Modriči i u Tešnju. To je jedan potpuno novi slučaj. Sada su brze migracije, liberalizirane su granice, i takva osoba iz BiH za dva sata može biti u Zagrebu. Imali smo onaj slučaj Amerikanca, a sada imamo i čovjeka iz BiH”, rekao je Jeleč.

