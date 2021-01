OTKRIVENI DETALJI S KRIZNOG SASTANKA: Za stradale u potresima gradit će se tri tipa kuća – ništa bez protupotresnog certifikata

Obnova objekata porušenih u razornom potresu bi prema procjenama mogla trajati dvije do tri godine; bit će potrebno obnoviti oko 3500 obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije

“Prema sadašnjim procjenama, na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije bit će potrebno obnoviti oko 3500 obiteljskih kuća. Dio tih kuća trebat će obnoviti, a dio njih porušiti i sagraditi nove. Ta obnova bi mogla trajati dvije do tri godine, a mogla bi početi za šest do devet mjeseci”, rekao je u utorak ministar graditeljstva Darko Horvat na sastanku s predstavnicima građevinskih tvrtki i proizvođačima montažnih kuća, prenosi Jutarnji list.

Uz Horvata sastanku je prisustvovao i Damir Vanđelić, privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba i okolice. Sastanak je organizirala Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i promet, na koji su pozvani predstavnici 21 domaće tvrtke koje su odabrane shodno prihodima i kapacitetima kojima raspolažu. Među njima su bili predstavnici Kamgrada, Tehnike, NEXE Grupe, Dalekovoda, Elektromodula, Norda, Požgaj Grupe, Tehnobetona, Beton Lučkog i drugi. Tema sastanka bila je razriješiti dilemu treba li na potresom razrušenom području graditi nove montažne kuće ili pristupiti klasičnoj gradnji od cigle.

Bez protupotresnog certifikata – nema gradnje

Kako Jutarnji prenosi, predstavnici tvrtki dobili su zadatak da na sastanak dođu s podacima koliko bi bila cijena gradnje po četvornome metru kuća do namještaja te koliko je potrebno vremena od narudžbe do predaje ključeva vlasnicima. Veličina stambenog prostora određivala bi se sukladno broju članova obitelji, no radna je ideja da se ide na gradnju tipskih kuća veličine 60, 80 i 150 četvornih metara s klasičnim kosim krovom. Sve kuće, bez obzira na način gradnje, morat će imati protupotresni certifikat i da im vijek trajanja bude najmanje 50 godina.

Bez toga neće biti gradnje, istaknuo je Horvat. On je građevinarima jasno poručio kako se greške učinjene tijekom obnove kuća nakon rata više ne smiju dogoditi. “U obnovi će moći sudjelovati samo ovlašteni projektant, ovlašteni izvođač i ovlašteni nadzorni inženjer, a provodit će se i tehničko-financijska kontrola troškovnika. To su uvjeti koji će biti postavljeni i bez toga nitko u obnovi neće moći sudjelovati”, bio je jasan Horvat. On je priznao da je u gradnji obiteljskih kuća nakon rata bilo kriminalnih radnji, prilikom čega je pronevjeren državni novac. No, tvrdnje da se u potresu sve tada sagrađeno srušilo ocijenio je paušalnima.

TOMO MEDVED NAKON PRVOG OPERATIVNOG DANA: ‘U narednih desetak dana imat ćemo možda i 300 novih kontejnera’

Trzavice među predstavnicima građevinskih tvrtki i proizvođača montažnih kuća

Početak sastanka doveo je do trzavica i svađe između predstavnika građevinskih tvrtki i predstavnika proizvođača montažnih kuća. Naime, predstavnik tvrtke Tehnika rekao je da su zidane kuće puno bolje kvalitete i da imaju dulju trajnost. Prema njegovim riječima, priče o tome da bi kvadrat novosagrađene kuće mogao stajati oko 700 eura su gluposti. Cijenu gradnje, prema njegovim riječima, teško je procijeniti. “Ovisi o tome krpaju li se postojeća oštećenja ili se ide graditi od početka. Pitanje je i lokacije gdje se radovi izvode itd. No, realna cijena je 1000 eura po četvornome metru bruto površine”, rekao je. Kod klasične gradnje, prema njegovim riječima, najveći problem za dostizanje zadanih rokova bilo bi vrijeme sušenje glazura, ugradnja stolarije i ugradnja fasada.

Njegove tvrdnje o upitnosti kvalitete montažnih kuća izazvale su nezadovoljstvo proizvođača tih objekata. Oni su ukazivali na to da su materijali od kojih se te kuće izrađuju danas na visokoj razini i daleko su bolji nego što je to bilo prije 30 godina, kada su obnavljale kuće nakon rata. Više proizvođača je istaknulo da su oni u mogućnosti u pogonima izraditi jednu kuću dnevno pa je čak u istom danu i montirati na zadanoj lokaciji. Tomislav Prlić iz tvrtke Tehnoplast predstavio je montažne kuće koje su sami razvili i koje imaju protupotresni certifikat za potrese jačine do 10 stupnjeva. Cijene montažnih kuća, ovisno o materijalima i njihovoj opremljenosti, kreću se od 800 do 1200 eura po četvornome metru. Najveći problem kod montažnih kuća je logističke prirode. Odnosno mogućnost dopreme u teško dostupna područja. Trajnost tih kuća, istaknuli su proizvođači, je iznad 50 godina.

Predložene cijene

U raspravu su se uključili i proizvođači drvenih kuća koji su posebno isticali činjenicu kako su upravo drvene kuće najstabilnije u potresno trusnim područjima. Uostalom, to se i sada vidi na području Banovine. Sve drvene kuće napravljene u posljednjih 30, 40 godina nemaju oštećenja u potresu. Njihova cijena je po sistemu “ključ u ruke” između 800 i 1000 eura. Nakon što se atmosfera malo smirila te je nastupilo primirje između zastupnika klasične i montažne gradnje, došlo se do zaključka kako će se najvjerojatnije primijeniti oba modela gradnje s obzirom na potrebnu količinu objekata te da će za sve biti posla. Ministar Horvat je naglasio da će u sljedećih nekoliko dana arhitekti predložiti tipske izglede kuća.

Na sastanku je ukazano na to da će osim obiteljskih kuća trebati i graditi gospodarske objekte po selima, ali i javne zgrade u gradovima. Također je upozoreno na mogući problem nedostatka radne snage. Drago Kamenski, vlasnik tvrtke Kamgrad, rekao je da će to nadoknaditi uvozom radne snage, što je sada olakšano ukidanjem uvoznih kvota.

GEOLOG O UZROCIMA I POSLJEDICAMA POTRESA: ‘Aktiviran je reversni navlačni rasjed, Medvednica se nagurava prema Zagorju’

POTPREDSJEDNIK STOŽERA ZA OBNOVU MILOŠEVIĆ: ‘Radimo svim silama da osiguramo kontejnere i krov nad glavom’