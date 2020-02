OTKRIVENO DA I ČEHOK IMA ‘ŠUPLJU’ IMOVINSKU KARTICU: ‘Zašto bih ja to upisivao?’

Čehok je netočno upisao i podatke o vlasništvu nad apartmanom na moru i osobnim automobilom

Prema podacima iz imovinske kartice gradonačelnika Varaždina Ivana Čehoka, on osim plaće od neto 17.860 kuna, nema nikakva dodatnja primanja. U posjedu zajedno sa suprugom ima tek 2.302 dionice J&T banke, čija je nominalna vrijednost 30 kuna te je osobno vlasnik umjetničkih slika koje je procijenio na 150.000 kuna.

U kartici je još naveo da je supruga vlasnik apartmana u Kukljici na Ugljanu površine 60 četvornih metara čija je vrijednost 600.000 kn, odnosno tako piše u karticu.

No, u imovinskoj kartici nema navedene obiteljske kuće u Varaždinu niti dodatnih primanja koje Čehok ostvaruje radom na Sveučilištu Sjever, a nema niti stana u takozvanoj Karingtonki, zgradi u Aleji kralja Zvonimira II., piše Varaždinski.hr.

Stan dobio kao mito?

Radi se o stanu za koji Uskok tereti Čehoka da ga je dobio kao mito za usluge Miroslavu Buniću, odnosno tvrtki Zagorje-Tehnobeton.

“Ja sam svoj dio kuće prenio na svoju malodobnu djecu. Zapravo, jedno dijete već je punoljetno. A druge polovine vlasnik je supruga. To prijavljuju oni kojima bračni drug ne predaje svoju karticu. Zašto bih ja upisivao to kad je žena to navela u svojoj kartici, a ja nisam vlasnik? Dakle, nema tu zatajivanja imovine ako je ona to navela”, kazao je Čehok.

Ipak, Povjerenstvo za sukob interesa kaže kako je Zakon što se toga tiče vrlo jasan. “Dužnosnici su dužni u izvješća o imovinskom stanju unijeti podatke o svojoj imovini, imovini bračnog ili izvanbračnog druga i malodobne djece. Slijedom navedenoga, dužnosnici su u imovinsku karticu obvezni unijeti i podatke o nekretninama u suvlasništvu svog bračnog druga i malodobnog djeteta, neovisno o tome je li i bračni drug dužnosnika također obveznik podnošenja imovinske kartice”, izjavili su iz Povjerenstva za Varaždinski.hr.

U Povjerenstvu su se posebno osvrnuli na činjenicu na obveze državnih odvjetnika, zanimanju njegove supruge. “Napominjemo da državni odvjetnici nisu dužnosnici u smislu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa te sukladno odredbama navedenog Zakona nisu obvezni podnositi izvješće o imovinskom stanju”.

Kartica puna netočnosti

Čehok je netočno upisao i podatke o vlasništvu nad apartmanom na moru i osobnim automobilom. Ako je gradonačelnik doista suvlasnik, onda je to trebao i napisati u imovinskoj kartici u rubrici ‘oblik vlasništva’ trebalo je stajati ‘osobno, bračni drug’, a ne samo ‘bračni drug’.

Čehok nije prijavio ni da je dodatno zaposlen na Sveučilištu Sjever gdje ima zvanje docenta. Zaposlen je sredinom 2018. “Išao sam provjeriti, ja sam počeo raditi krajem 2018., a prvu plaću sam dobio u siječnju 2019. Dakle, to ću sad prijaviti, u promjenama za prošlu godinu”, najavio je i dodao kako je imao i neke prhoda od udžbenika te da i to mora ažurirati u imovinskoj kartici.

Što se tiče stana u Aleji, površine 79 kvadrata i s mjestom u podzemnoj garaži, Čehok kaže kako ga nije upisao u karticu jer nije vlasnik stana. “Taj stan je u predstečajnoj nagodbi. Naime, Stanoing je u međuvremenu gore stavio zabilježbu banaka. Tako da se ja ne mogu voditi kao vlasnik”, rekao je.

Negira da ima kupoprodajni ugovor. “Kupoprodajni ugovor imam, ali nisam isplatio po tom ugovoru svu cijenu, jer mi je ovaj upisao hipoteku. A stan je zapravo po hipoteci bankovno vlasništvo. To je totalna pravna zavrzlama, i nisam ja jedini u toj situaciji”, kazao je Čehok.