OTKRIVENI VELIKODUŠNI DONATORI STRANAKA: Milan Bandić dobio više novca od HDZ-a, Škoro svojoj stranci dao 30.000 kn

Za redovite političke aktivnosti, stranka Milana Bandića u prvoj je polovici ove godine dobila najviše donacija, više i od HDZ-a, pokazuje u četvrtak objavljeno polugodišnje izvješće o donacijama.

Bandićeva Stranaka rada i solidarnosti, od donatora je od 1. siječnja do 30. lipnja dobila 600 tisuća kuna, 40 tisuća kuna više od HDZ-a.

Većina, od ukupno 54 donatora, Bandićevoj je stranci darovala po 10 tisuća kuna, ni jedna donacija ne prelazi 30 tisuća kuna, a takve su samo dvije: Slavka Kojića i Damira Skoka.

Škoro svom Pokretu uplatio 30 tisuća kuna

Domovinski pokret Miroslava Škore od donatora je dobio upola manje, 299 tisuća kuna, sam Škoro uplatio je 30 tisuća kuna što je najveći iznos koji može donirati fizička osoba.

Škorin DP doniralo je pet istih osoba kao i Hrast i Hrvatske suvereniste, a uplatili su mu od 21. 300 do 28. 350 kuna, gotovo isto koliko i tim dvjema strankama. Ti su donatori Maria Franović, Marko Franović, Mate Kosović, Zoran Rukavina i Ante Mihaljević. Zakon dopušta građanima da kroz godinu doniraju više stranaka, ali svakoj za redoviti rad mogu dati najviše 30 tisuća kuna.

Među većim donatorima Škorina DP je zagrebačka tvrtka Sfinga art koja mu je ukupno donirala gotovo 43 tisuće kuna.

Fokus od donatora dobio 284 tisuće kuna

Tek nešto manje od Škorina DP, 284 tisuće kuna, od donatora je dobila nova stranka Fokus, koja je sa strankama Pametno i SSIP, uspjela zajednički izboriti jedno zastupničko mjesto u novom sazivu Hrvatskog sabora. Najveći su joj donatori zagrebački Briefing e-servisi i čakovečki Multipro koji su joj uplatili po 60 tisuća i 40 tisuća kuna.

Stranka Pametno Marijane Puljak od donatora je dobila 43. 600 kuna, Stranka s imenom i prezimenom (SSIP) 34 tisuće kuna.

Rok za dostavu polugodišnjih izvješća o donacijama Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) istekao je u srijedu u ponoć, većina izvješća već je dostupna na mrežnoj stranici DIP-a.

Zajedno dobili više od 2, 7 milijuna kuna

Iz njih je razvidno da je od donatora najviše dobila Bandićeva stranka (600 tisuća kuna), potom HDZ (560 tisuća), pa DP Miroslava Škore (299 tisuća), Fokus (284 tisuće), Hrvatska konzervativna stranka (164 tisuće), Hrvatski suverenisti (152 tisuće), Štromarov HNS (143 tisuće), Hrast (123 tisuće), Reformisti (103 tisuće), plaforma Možemo ! (83 tisuće), Most (70 tisuća), Demokrati (68 tisuća), SDP (60 tisuća) itd. Zbrojeno, tih 10-ak stranaka, do donatora je dobilo više od 2, 7 milijuna kuna.

Donacije za redoviti rad ne treba miješati s onima za izbore, svake imaju svoj račun, posebno se objavljuju one redovite, posebno izborne.

Neke stranke nisu primile donacije

Niz stranaka izvijestio je da nije primio donacije, među njima su Pupovčev SDSS, HSU Silvana Hrelje, IDS, Glavašev HDSSB, Promijenimo Hrvatsku.

Da u prvoj polovici godine nisu primili ni kune donacija, izvijestilo je i šest nezavisnih saborskih zastupnika Vladimir Bilek, Veljko Kajtazi, Željko Glasnović, Robert Jankovics, Ermina Lekaj Prljaskaj i Furio Radin.

Svih 167 registriranih političkih stranaka, nezavisni saborski zastupnici i nezavisni lokalni vijećnici morali su do 15. srpnja u ponoć DIP-u dostaviti izvješća o donacijama.

Oni koji to nisu napravili rade prekršaj za koji mogu biti novčano kažnjeni – stranke od 10 tisuća do čak 100 tisuća kuna, a nezavisni zastupnici i vijećnici od dvije tisuće do 20 tisuća kuna.