OTKRIVENI UZROCI KOLINDINOG PORAZA: Neki od njih se tiču Brkića, a pazite što su rekli o gafovima njezinih savjetnika

Četverosatni sastanak u HDZ-u iznjedrio je nekoliko problema koji su uzrokovali poraz Kolinde Grabar Kitarović na predsjedničkim izborima, a naglašavanje nekih od njih je usmjereno prema Milijanu Brkiću

Predsjedništvo i Nacionalni odbor HDZ-a jučer su u zagrebačkoj središnjici više od četiri sata analizirali uzroke izbornog poraza Kolinde Grabar Kitarović. U raspravi je sudjelovalo 30-ak ljudi, no navodno nije bilo povišenih tonova niti izravnih prozivki. Unatoč dugotrajnom sastanku, šef stranke i premijer Andrej Plenković rekao je kako je analiza tek počela i da će se nastaviti po županijskim organizacijama.

Dodao je kako se ne osjeća odgovornim za poraz njihove kandidatkinje na izborima te istaknuo kako je podnio i vlastitu analizu i ustvrdio kako je razlika koju je Zoran Milanović napravio u trima županijama i Gradu Zagrebu te urbanim sredinama bila prevelika bez obzira na pobjedu Kitarović u 12 županija. Plenković je sinoć javno ustvrdio kako u krajevima koji tradicionalno podupiru HDZ živi manje ljudi te da je rezultat stvar demografije.

Jutarnji doznaje kako je Plenković u svojoj analizi kao problematične stvari u kampanji naveo nezainteresiranost dijela stranke za izbore, veliku mobilizaciju na ljevici, prosvjede protiv Milana Bandića te gafove Kolindinih savjetnika Tomislava Madžara i Renate Margaretić Urlić.

O savjetnicima je u svojoj analizi govorio i šef izbornog stožera bivše predsjednice, Ivan Anušić. On je osim pokušaja prekidanja debate na RTL-u i verbalnog napada na Zorana Milanovića, kao ključne probleme istaknuo slanje rođendanske torte Milanu Bandiću te mobiliziranje lijevih birača u u Zagrebu, Istri te u Primorsko-goranskoj i Međimurskoj županiji.

Indirektni napadi na Brkića

Takvo tumačenje poraza indirektno je prebacivanje odgovornosti na zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića koji je u kampanji bio angažiran tek u drugom krugu izbora. Zbog toga ga je “bocnuo” čak i Gordan Jandroković, objasnivši svoju izjavu iz izborne noći da je na poraz utjecalo i Kolindino skretanje udesno. Naime, šef Sabora smatra kako je upravo to bio uzrok pojačane mobilizacije birača Zorana Milanovića. No, u svojoj kritici Brkića, on nije sam, pa se ovaj već na sastanku osjetio ugroženim.

Milijan Brkić je bio miran te rekao kako je, između ostalog, za izborni poraz krivo i odmicanje HDZ-a od tradicionalnih birača desnice. Navodno je, između ostalog, spominjao i Istanbulsku konvenciju te rekao kako se ta tema pogrešno komunicirala i da je ljudima na terenu trebalo pojasniti sve detalje u vezi s tim. No, Večernji doznaje kako on nije dobio objašnjenje oko ključnog pitanja unutar HDZ-a.

“Brkić je kazao kako zbog stabilnosti, spuštanja tenzija i mira u kući treba što prije reći kada će biti unutarstranački izbori, no odgovor nije dobio”, prepričavaju sudionici sastanka.

Plenković favorit na unutarstranačkim izborima

Šef HDZ-ovog saborskog kluba zastupnika Branko Bačić rekao je kako bi se unutarstranački izbori trebali održati u skladu sa statutarnim rokovima, odnosno na proljeće, a u kuloarima se spominje kako je teško moguće da bi se ti izbori mogli pomaknuti na jesen, nakon parlamentarnih izbora. Govori se i tome da se Plenković neće odlučiti forsirati izbore u državi kako bi izbjegao izbore u stranci. No, kako bilo, čini se da je on i dalje favorit na unutarstranačkim izborima, a adut mu je to što je još uvijek premijer.

Oni koji kritiziraju Plenkovića tvrde kako bi on svoje adute trebao iskoristiti za “čišćenje” HDZ-a. Svi su jednoglasno proglasili strategiju traženja krivca u Miroslavu Škori promašenom, a također su unisono poduprli smjer u kojem Plenković vodi stranku.

