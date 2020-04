OTKRIVENI SU DETALJI O PRVOM TESTIRANJU NACIJE: Stručnjak otkrio i gdje se najlakše zaraziti te kad očekuje cjepivo

Iako će se testiranjem moći dokazati je li netko imao koronavirus, a da nije imao simptome – štite li dokazana protutijela od infekcije to se neće moći otkriti

Uskoro ćemo doznati kako se Hrvatska brani od koronavirusa. Naime, u pripremi je prvo serološko testiranje uz pomoć kojeg ćemo doznati postotak građana koji su prhodali zaraženim koronavirusom, javljaju Vijesti.hr.

Uzorci se već prikupljaju, dok bi testovi trebali stići krajem tjedna. Serološka dijagnostika na novi koronavirus uskoro kreće u laboratoriju te će se njom, za razliku od dosadašnjih molekularnih testova koijma se dokazuje sam virus, dokazati protutijela koja organizam razvija kako bi se obranio.

Virus o kojem se malo zna

“Netko stvara puno protutijela, netko malo pa mi želimo i jedno istraživanje usput provesti i vidjeti u vulnerabilnim skupinama u Hrvatskoj, u djece, u stariji osoba u zdravstvenih djelatnika, kako izgleda taj imunološki odgovor, jer je riječ o potpuno novom virusu o kojem ne znamo puno”, kaže voditeljica Službe za kliničku mikrobiologiju NZJZ-a ‘Dr. Andrija Štampar’ Jasmina Vraneš.

Uzorci za testove prikupljat će se iz zagrebačkih bolnica i domova zdravlja te će se koristiti u dijagnostičke svrhe. “Normalno na uputnicu, kao dijagnostički test, kao i do sada kao što radimo serološke pretrage i to u vrlo velikom broju automatizirano pomoću ovih aparata, može se napraviti u par sati, stotinjak uzoraka”, kazala je Vraneš.

Uzorci krvi već se prikupljaju

Za testiranje se već prikupljaju uzorci krvi pacijenata koji su obavljali neke druge pretrage te su dali svoj pristanak za istraživanje. Ovo bi testiranje trebao otkriti je li oboljelih od koronavirusa više nego što pokazuju službene brojke.

“Uzorak će biti stratificiran po dobi i spolu. Ono što je bitno da u uzorku budu ljudi koji imaju jednaki rizik obolijevanja od koronavirusne infekcije naprosto zato da možemo procijeniti realno na tih 1000, 1100 ispitanika koliko ljudi ima igg antitijela, odnosno koliko ljudi je preboljelo koronavirusnu infekciju”, istaknuno je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Istraživanje će se proširiti i na druge laboratorije te kliniku Fran Mihaljević gdje će testirati zaposlenike.

“Mi ćemo za nekoliko dana krenuti u prikupljanje krvi naših zaposlenika. Mogu reći da smo uradili molekularno testiranje među našim zaposlenicima briseve i svi su bili negativni. Sad ćemo uraditi serološko testiranje među zaposlenicima serološko testiranje da se vidi je li netko asimptomatski bio inficiran”, rekla je ravnateljica ‘Zarazne’ Alemka Markotić.

Serološka dijagnostika je već u tijeku

U klinici ‘Fran Mihaljević’ već se sada radi serološka dijagnostika. “Ako osoba napravi dijagnostički postupak iz brisa i dobije negativan nalaz, ali ima simptome ili podatak koji upućuje na bolest, onda se treba napraviti uzimanje krvi iz kojeg se radi serološki test i toj krvi će se gledati spec protutijela. No proeblem je da treba vrijeme da bi se stvorila protutijela, prvih 10 dana nalaz može biti negativan”, kazala je pročelnica Odjela za virusologiju Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Oktavija Đaković Rode.

Serološko testiranje kreće uskoro. Iako će se njime moći dokazati je li netko imao koronavirus, a da nije imao simptome – štite li dokazana protutijela od infekcije to se neće moći otkriti, prenose Vijesti.hr.

Dosad je obavljeno 14 tisuća testiranja

Voditelj Odjela za znansvena istraživanja Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević bio je gost RTL-a Danas gdje je govorio o testiranjima.

“Do sada je obavljeno 14 tisuća testiranja. Ono što se da vidjeti, ima dosta obiteljskih i socijalnih klastera u kojima se prenosi koronavirus”, rekao je Ivan-Christian Kurolt.

Komentirao je mjere i to kako one utječu na broj zaraženih. “Dosta je to važno, imamo stabilan broj. Vjerojatno uz popuštanje mjera bi bio veći broj zaraženih”, smatra Kurolt.

Bliski kontakt je najrizičniji

Na pitanje je li se teško zaraziti koronavirusom, Kurolt kaže: “Po našim pokazateljima, prvenstveno se zarazuje među bliskim kontaktima. dakle među njima ima poveznica. Zaraza u prolazu, u trgovini, manje je vjerojatno”, poručio je.

“Nažalost, u ovom trenutku se ne stignemo s tim baviti, više se bavimo dijagnostikom. Čim ovo se smiri, nadamo se da ćemo s tim početi raditi”, dodao je Kurolt.

Što očekuje od serološkog testiranja? “Uvijek imate veći broj asimptomatskih bolesnika. Bit će slučaj i ovdje neki broj zaraženih koji nikada nisu razvili kliničku sliku”, rekao je.

Na pitanje kada očekuje cjepivo, Kurolt je odgovorio da ne smatra kako bi se ono moglo stvoriti u ovoj godini.

Situaciju oko koronavirusa iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.