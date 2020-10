OTKRIVENA STRATEGIJA OBRANE DRAGANA KOVAČEVIĆA: ‘Ovo što USKOK tvrdi ne drži vodi. Pa tko to radi…?’

‘Nitko ne daje dva milijuna kuna na neviđeno, za posao koji će dobiti devet mjeseci kasnije’

Bivšeg šefa Janafa, Dragana Kovačevića, brani odvjetnik Ivo Farčić, s kolegom Tomislavom Grahovcem i decidirano tvrdi – dokazi koje USKOK prikuplja protiv Kovačevića ne stoje, prenosi Večernji.

On tvrdi kako se podrijetlo novca kojeg je policija zaplijenila može opravdati. Činjenica, priznaje, nema puno, no mjere u istrazi imaju snažne indicije koje su zaokružile cijelu priču. USKOK-ov zaključak izgleda vjerojatnim, no Farčić kaže kako “dokazi ne stoje”.

Branitelji bivšeg šefa Janafa inzistirat će sigurno na jednoj stvari – Petekovoj predaji novca u Slovenskoj 9, notornom klubu Dragana Kovačevića. Prema onome što je policija utvrdila prilikom praćenja, on je u jedno vrijeme izašao iz svoje tvrtke, uputio se u PBZ, podigao novac te s vrećicom koja je na sebi imala logo banke ušao u automobil te se zaputio prema klubu. Kovačeviću je poslao poruku da će kasniti, na što mu je ovaj odgovorio “samo polako…”, prenosi Večernji.

‘Kovačević nije primio nikakav novac’

Petek je u klub stigao u 13:31, a pola sata kasnije je izašao bez vrećice s novcem. USKOK je po tome zaključio da je Petek tada Kovačeviću dao mito za posao koji će tek kasnije biti realiziran, i upravo je to činjenica za koju se uhvatila Kovačevićeva obrana.

“To je 11. studenog, u klubu se slavi Martinje, pije se cijeli dan, a tamo je i onaj biskup koji blagoslivlja vino. Moj klijent ne sjeća se je li u to vrijeme, kad je Petek došao, bio u klubu. On je ulazio i izlazio iz kluba, ali nije primio nikakav novac”, kaže Farčić.

On tvrdi da USKOK-ova priča ne drži vodu, i to iz nekoliko razloga. Naime, Kovačević ima reizbor za predsjednika uprave Janafa tek nakon toga događaja, u veljači 2020., a posao zbog kojeg je navodno primio mito realiziran je tek na ljeto. Naime, ugovor Janafa s Petekovom tvrtkom potpisan je tek u srpnju 2020., piše Večernji.

‘Nelogična i loša priča’

“Priča da je netko dao dva milijuna kuna mita 11. studenog osobi koja tek treba ići na reizbor za predsjednika uprave Janafa i koji nije član vladajuće stranke, realno ne stoji. On jest u tom trenutku predsjednik uprave, ali ima pred sobom reizbor i taj posao s Elektrocentrom Petek realiziran je tek devet mjeseci poslije. To je, prema mom mišljenju, nelogična i loša priča. Nitko ne daje dva milijuna kuna na neviđeno, za posao koji će dobiti devet mjeseci kasnije. Nekoliko je razloga koji u tom trenutku bude sumnju hoće li Kovačević moći išta napraviti”, kaže odvjetnik Dragana Kovačevića.

Obrana će morati dokazati nesrazmjer

Ako je to točno, obrana će morati dokazati nesrazmjer zaplijenjenog novca kojeg je Kovačević navodno dobio kao mito te ga skrivao na raznim mjestima kod prijatelja te novca koji je mogao zakonito zaraditi.

Podsjetimo, u Toyoti Hilux pronađeno je oko milijun eura. Kovačević je auto ostavio u garaži vile u vlasništvu Deana Šparovca u Samoboru. Pitanje je zašto je automobil ostavio baš tamo.

“Zato što je Dragan, s još nekoliko osoba, sljedeći dan trebao otići u Slavoniju i kupiti tisuću hektara zemlje. Imali su projekt. Nije to bio samo Draganov novac. Za potrebe kupnje poljoprivredne zemlje trebali su novac u gotovini jer, ako od seljaka otkupljuješ zemlju, pogađaš se i kupuješ. Netko ima pola hektara, netko više. U Slavoniji se hektar zemlje može kupiti za pet tisuća eura”, objašnjava Farčić.

No, nije to jedini pronađen novac. Osim milijun eura u Toyoti, zaplijenjeno je 4,4 milijuna kuna u Adžijinoj 22, u stanu Gorana Puklina, te novac u Addiko i Zagrebačkoj banci – ukupno oko 19 milijuna kuna.