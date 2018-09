OTKRIVENA POZADINA OBRAČUNA U VUKOMERCU: Sve je navodno počelo zbog duga; ‘Nećeš pokopati supruga dok ne vratiš novac’

Dvije različite priče u pozadini oružanog obračuna dvije obitelji u Vukomercu

Nakon što se u srijedu dogodio oružani obračun dvije obitelji, i to ispred Osnovne škole Vukomerec, zbog čega se održao prosvjed roditelja djece, u četvrtak su se pojavile informacije o pozadinskim detaljima obračuna. Obje obitelji odbacuju krivicu i imaju neku svoju verziju priče

U paljbi iz kalašnjikova ispred kuće obitelji Zahirović, za vrijeme dok se djeca igrala dvorištem škole u blizini, ispaljeno je najmanje 30-ak metaka, zbog čega je na kraju uhićeno 19 osoba nad kojima se provodi kriminalistička obrada.

Naime, kako piše Jutarnji list, sve je počelo u ponedjeljak zbog 4000 eura navodnog duga koji je Muharem Osmanović dan nakon smrti Šerifa Zahirovića (60) potraživao od Šerifove udovice Sarajke Zahirović (55), uz prijetnju da neće smjeti pokopati Šerifa ako mu ne vrati novce.

Međutim, umjesto da dobije nazad novce, Muharema su Zahirovići uvukli u kuću gdje su ga tri sata tukli i prijetili mu, pa sve to čak i objavili na Facebooku. Po dojavi, policija je uhitila Kemala Zahirovića Mišu zbog prijetnji, no ubrzo je pušten.

Stvari nisu završile na tome, tako da se u srijedu, nekoliko minuta prije 19 sati, dogodio obračun s automatskim puškama kod Osnovne škole Vukomerec.

Sarajka Zahirović tvrdi da je uporno prijavljivala Osmanovića i tražila zaštitu

Sarajka Zahirović, ispred čije kuće se dogodio obračun, tvrdi da je od smrti supruga u nedjelju uporno zvala policiju i tražila zaštitu od Osmanovića. Inače u kući u kojoj živi u Porečkoj prijavljeno je gotovo stotinu osoba.

“Teško mi je jako jer su mi napadnuta djeca! Imam 30 unučadi i kad je počela pucnjava, tresli smo se. Moj Šerif umro je u nedjelju u 14.40 sati. Pozlilo mu je u kafiću gdje je pio kavu. Od njegove smrti ne spavam jer nas Osmanovići maltretiraju. Moja djeca nemaju puške, pištolje, bombe kao što se priča. Čim su zapucali na našu kuću, svi smo pobjegli na kat”, rekla je za Jutarnji list Sarajka Zahirović dodavši da je Muharem od nje tražio da plati 4000 eura reketa.

Uplašena Sarajka tvrdi da joj muž nije bio dužan i da su joj zabranili da ga pokopa sve dok ne vratim novac. Željela je popričati i s Milanom Bandićem o svemu tome jer je čula da je bio na očevidu, međutim nije mogla.

“Kuću u kojoj živim kupila sam s mužem krajem 70-ih. Mi smo trgovci robom. Radimo pošteno. Ništa nam nije poklonjeno pa ni kuća, a od Bandića ništa nismo dobili kako se spekulira. Zbog odmazde mi se djeca i unučići boje ići u školu”, tvrdi je Sarajka Zahirović.

Obitelj Osmanović tvrdi da su im Zahirovići ukrali neku robu koju nisu platili iako su obećali

Na drugoj strani argumenta, sasvim je drugačija priča i viđenje situacije. Za Jutarnji list, supruga uhićenog Muharema, Sadika Osmanović (48) odbacuje krivicu i tvrdi da su im Zahirovići ukrali robu koju nikada nisu platili iako su obećali da hoće.

“Mi prodajemo robu na tržnici u Dubravi, a Zahirovići su nam ukrali nešto od robe i rekli da će dug biti riješen, ali nije. Muharema su mi zato u garaži Zahirovićevih tukli svi redom, i muški i ženske. Ukrali su mu tad i 1500 kuna. Ja sam u to vrijeme bila kod škole zbog unuka. Tražila sam Muharema, ali kako ga nigdje nije bilo, zvala sam policiju. Najednom mi je neka žena povikala: Sadika, ubili su ti Muharema. Bio je zarobljen kod Zahirovića tri sata, zbog čega je kasnije uhićen samo Mišo iako ga je više ljudi tuklo”, rekla je Sadika Osmanović.

Jednako kao i Sarajka Zahirović, Sadika opovrgava da njezina obitelj posjeduje ikakvo oružje. Njihov obiteljski Porsche Cayenne bio je ispred Zahirovićeve kuće za vrijeme pucnjave, ali Sadika tvrdi da je to auto njezina sina Vehbije koji je u to vrijeme otišao do škole kako bi rekao da mu djeca ovu godinu neće još krenuti u školu.

Stanovnici Vukomerca traže preseljenje obitelji

Zbog svega što se dogodilo stanovnici Vukomerca nakon pucnjave traže preseljenje obitelji kako bi se vratio mir.

“Dvojica Osmanovića dovezli su se Porsche Cayenneom 20 metara od kuće Zahirovićevih gdje su stali. Izašli su i počeli pucati iz kalašnjikova prema balkonu na kojem su bila dvojica Zahirovića, koji su uzvratili divljački pucajući po autima, školskom dvorištu… Rekao sam im što pucaju, zar ne vide djecu okolo, na što su mi odgovorili kako mogu biti za njih, misleći na ove na koje su pucali u Porscheu i koji su otrčali niz ulicu ostavivši auto na poprištu pucnjave. Kvart nam se pretvorio u Teksas”, rekao je jedan susjed Zahirovićevih.